На быструю руку: пирог апельсиновый в микроволновке

Рецепт универсальный тем, что, если вы или член семьи по какой-либо причине не употребляет апельсины, их можно заменить любим другим фруктом или ягодой. Забирайте в копилку!
Ингредиенты
Яйцо 3 шт.
Сметана 3 ст.л.
Сахар 100 г
Разрыхлитель 1/2 ч.л.
Апельсин 3 шт.
Мука 150 г
Приготовление
Очистить апельсины от кожуры и пленок и нарезать маленькими кусочками. Взбить миксером яйца с сахаром, добавить сметану и еще раз взбить, пишет Ivona.bigmir.net.
Добавить в муку разрыхлитель, перемешать и всыпать в яичную смесь и взбить миксером.
Выложить на дно силиконовой формы апельсины и сверху выложить тесто.
Выпекать в микроволновке 10 минут.
Выложить готовый пирог и посыпать шоколадом.