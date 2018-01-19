пятница, 19 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Я любимая Фигура Здоровье Интим Мамочки Семья и дом Звездные дамы Фэшн К столу
  • Krasotka
  • К столу
  • На быструю руку: пирог апельсиновый в микроволновке

На быструю руку: пирог апельсиновый в микроволновке

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Scapix

Рецепт универсальный тем, что, если вы или член семьи по какой-либо причине не употребляет апельсины, их можно заменить любим другим фруктом или ягодой. Забирайте в копилку!

Ингредиенты

    Яйцо 3 шт.

    Сметана 3 ст.л.

    Сахар 100 г

    Разрыхлитель 1/2 ч.л.

    Апельсин 3 шт.

    Мука 150 г

Приготовление

Очистить апельсины от кожуры и пленок и нарезать маленькими кусочками. Взбить миксером яйца с сахаром, добавить сметану и еще раз взбить, пишет Ivona.bigmir.net.

Добавить в муку разрыхлитель, перемешать и всыпать в яичную смесь и взбить миксером.

Выложить на дно силиконовой формы апельсины и сверху выложить тесто.

Выпекать в микроволновке 10 минут.

Выложить готовый пирог и посыпать шоколадом.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ