Счастливый брак британки разрушился после того, как она похудела на шесть размеров

Многие мужчины поддерживают своих жен или подруг, когда она заявляют о своем намерении стать стройнее. Однако супруг жительницы Ноттингема Анжелы Крикмор так и не смог привыкнуть к ее новым формам и желанию вести здоровый образ жизни, передает Rus.tvnet.lv.

В молодости женщина совсем не занималась фитнесом, да и за своим питанием она не следила. Как итог - к 30 годам при росте 155 сантиметров она весила более 85 килограммов. В какой-то момент Анжела пообещала себе, что станет стройной и подтянутой, чего бы ей это ни стоило.

Поначалу она думала обойтись малой кровью - сделать операцию по уменьшению желудка. Но быстро поменяла свое решение: записалась в тренажерный зал и стала ежедневно по часу гулять в парке.

Кроме того, женщина полностью изменила свое отношение к еде - теперь она питается небольшими порциями каждые три часа.

Через несколько месяцев Крикмор постройнела и поняла, что они с мужем слишком разные и под одной крышей больше не могут уживаться.

Благоверного Анжелы Крикмор раздражало, что из упитанной домохозяйки она превратилась в подтянутую и активную женщину. «Мне стала нравиться другая еда, другой образ жизни. Сидеть дома перед телевизором и объедаться фастфудом мне не хотелось», - поделилась британка с изданием The Sun. Крикмор также призналась, что муж разочаровался в ней, когда она перестала готовить для него и их общего сына калорийную пищу.

В конце концов, в 2013 году Анжела и ее супруг приняли решение развестись.

После расставания с мужем женщина стала еще стройнее и начала еще активнее тренироваться. Усилия оправдались: через пару лет Анжела получила право преподавать фитнес.

Чтобы найти клиентов и помочь другим людям похудеть, она завела страницу в Instagram, на которую сегодня подписаны более 150 тысяч человек.

В соцсети Крикмор встретила и свою новую любовь: в конце 2016 года ей написал мужчина по имени Марк Роджерс с просьбой потренировать его во время рождественских каникул на Тенерифе. Буквально через пару занятий фитнес-гуру и ее подопечный поняли, что их тянет друг к другу. «Мы много говорили о своей жизни и сблизились на этой почве. На четвертый день знакомства мы пошли вместе пообедать. Марк оказался очень добрым, милым и элегантным. Мне всегда нравились такие мужчины, как он», - рассказала Анжела прессе.

Не так давно Роджерс сделал Крикмор предложение руки и сердца. В отношениях пары царит идиллия. Несмотря на то, что Марк не является большим поклонником фитнеса и время от времени делает себе поблажки, он поддерживает свою избранницу в ее увлечении ЗОЖ.

A post shared by Angela Crickmore (@angelcrickmore) on Aug 31, 2017 at 7:10am PDT