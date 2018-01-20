суббота, 20 января 2018 г.
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  • Диетологи: замороженные овощи полезнее свежих

Диетологи: замороженные овощи полезнее свежих

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Замороженные овощи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Для соблюдения диет и режимов питания, способствующих похудению, замороженные овощи могут быть полезнее свежих, - к такому заключению пришли ученые из Университета Сиднея. Выяснилось, что часто замороженные овощи содержат больше питательных веществ.

Австралийские ученые провели исследование с участием 1000 человек. Они ежедневно ели овощи, но часть испытуемых по заданию специалистов употребляла в пищу только замороженные продукты, сообщает Medikforum.ru.

Как оказалось, использование замороженных овощей лучше помогает людям выдерживать здоровым режим питания, - прежде всего потому, что их проще использовать. «Такие овощи удобны, поскольку продаются в уже готовом виде и не требуют дополнительной обработки. При этом потери полезных веществ в огородных плодах оказались минимальными», - привели свои доводы авторы проекта.

Эксперты отметили, что сам процесс заморозки подразумевает сохранение в продукте всех его полезных микроэлементов. По их словам, при замораживании в некоторых овощах снижается уровень витамина С, но только незначительно. Отдельные виды овощей совершенно не теряют в своей витаминной пользе, - например, в моркови витамин С при заморозке сохраняется практически в первоначальном объеме.

«Во время размораживания овощи теряют полезные вещества, но все равно в только малых количествах», - добавили авторы исследования.

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