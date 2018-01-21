Лекарство от утреннего токсикоза оказалось неэффективным

Таблетки от токсикоза, которые принимают миллионы беременных, могут в реальности не облегчать такие симптомы, как рвота и тошнота. Результаты этого исследования способны приостановить практику выписки этих лекарств, которой занимаются многочисленные врачи. Санитарное управление по контролю над продуктами питания и медикаментами США одобрило лекарство пиридоксин/доксиламин (диклегис, диклецтин) на основе результатов клинического исследования. Но теперь стали известны прежде не опубликованные данные этого исследования, которые показали, что лекарство по степени эффективности не превосходит плацебо, пишет Medikforum.ru.

Авторы исследования, являющиеся практикующими врачами в медицинских центрах Канады, уже заявили о том, что перестали выписывать эти таблетки своим пациенткам с токсикозом. В ходе исследования ученые из Университета Торонто проанализировали результаты клинического отчета в 9 000 страниц, который предоставил гораздо больше информации по поводу результатов испытаний лекарства, чем их было опубликовано изначально в 2010 году. Хотя результаты отчета предполагали, что лекарство более эффективно, чем плацебо, нынешний анализ показал, что эти различия ничтожны, и их нельзя считать клинически существенными.