В теле годовалого ребенка обнаружили 16 игл

Обследование показало, что в разных частях тела ребенка находятся иглы. Его прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте. Операция длилась девять часов, и медикам удалось извлечь 13 игл, пишет Ридус.

Остальные швейные иголки врачи намерены достать из тела мальчика во время второй операции. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как пишет издание UzNews, швейные иглы находились внутри ребенка на протяжения 1—1,5 месяцев.