понедельник, 22 января 2018 г.
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В теле годовалого ребенка обнаружили 16 игл

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Медики Узбекистана нашли в теле 11-месячного ребенка 16 швейных иголок. Малышу сделали рентген после того, как к врачам обратилась мать мальчика, у которого были проблемы с мочеиспусканием.

Обследование показало, что в разных частях тела ребенка находятся иглы. Его прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте. Операция длилась девять часов, и медикам удалось извлечь 13 игл, пишет Ридус.

Остальные швейные иголки врачи намерены достать из тела мальчика во время второй операции. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как пишет издание UzNews, швейные иглы находились внутри ребенка на протяжения 1—1,5 месяцев.

Профессор Хабибулла Акилов уверен, что ребенок не мог сам проглотить их. Поскольку инородные тела находились в разных местах тела, это, по мнению врачей, говорит о том, что иглы воткнул посторонний человек.

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