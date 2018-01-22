Бразильский акушер-гинеколог танцует с роженицами

Дело в том, что физическая активность во время родов делает их более легкими, быстрыми, менее болезненными, и доктор да Кунья уверен, что лежать в период схваток ни в коем случае нельзя, пишет Deti.mail.ru.

«Танцы, ходьба, занятия с мячом, приседания – все это только на пользу процессу родов», – утверждает да Кунья. Веселый и позитивный доктор регулярно делится с подписчиками своего Instagram, которых у него более 35 тысяч, зажигательными видео, демонстрирующими, как он лихо отплясывает с придерживающими живот пациентками под такие хиты, как Despacito.

Мнение доктора да Кунья подтверждается и результатами научных исследований. Так, как пишет The Daily Mail, исследование, опубликованное еще в 1998 году в журнале The New England Journal of Medicine, показало, что у женщин, которые во время схваток вели себя физически активно, например ходили, роды были короче, чем у тех, кто лежал.

Еще одно исследование, опубликованное в 2003 году в журнале Nursing Research, показало, что у лежащих рожениц схватки значительно более болезненны, чем у тех, кто находится в движении. Как пояснила журналу Glamour акушер-гинеколог Регина Каплан, двигаясь, будущая мама помогает плоду продвигаться по родовым путям. Кроме того, движение снижает давление продвигающегося плода на скелетные структуры и органы матери.

A post shared by Dr. Fernando Guedes da Cunha (@drfernandoguedescunha) on Oct 9, 2017 at 6:51pm PDT