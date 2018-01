Бразильский акушер-гинеколог танцует с роженицами

Мнение доктора да Кунья подтверждается и результатами научных исследований. Так, как пишет The Daily Mail, исследование, опубликованное еще в 1998 году в журнале The New England Journal of Medicine, показало, что у женщин, которые во время схваток вели себя физически активно, например ходили, роды были короче, чем у тех, кто лежал.