понедельник, 22 января 2018 г.
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  • Бразильский акушер-гинеколог танцует с роженицами

Бразильский акушер-гинеколог танцует с роженицами

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ФОТО: Instagram

Доктора Фернандо Гуэдеса да Кунья, работающего акушером-гинекологом в больнице бразильского города Витория, называют «танцующий доктор». Он регулярно практикует танцы с пациентками, находящимися в активной фазе родов. Причем танцуют они не только, чтобы повеселиться и поднять роженице настроение, а с совершенно практическими целями.

Дело в том, что физическая активность во время родов делает их более легкими, быстрыми, менее болезненными, и доктор да Кунья уверен, что лежать в период схваток ни в коем случае нельзя, пишет Deti.mail.ru.

«Танцы, ходьба, занятия с мячом, приседания – все это только на пользу процессу родов», – утверждает да Кунья. Веселый и позитивный доктор регулярно делится с подписчиками своего Instagram, которых у него более 35 тысяч, зажигательными видео, демонстрирующими, как он лихо отплясывает с придерживающими живот пациентками под такие хиты, как Despacito.

Мнение доктора да Кунья подтверждается и результатами научных исследований. Так, как пишет The Daily Mail, исследование, опубликованное еще в 1998 году в журнале The New England Journal of Medicine, показало, что у женщин, которые во время схваток вели себя физически активно, например ходили, роды были короче, чем у тех, кто лежал.

Еще одно исследование, опубликованное в 2003 году в журнале Nursing Research, показало, что у лежащих рожениц схватки значительно более болезненны, чем у тех, кто находится в движении. Как пояснила журналу Glamour акушер-гинеколог Регина Каплан, двигаясь, будущая мама помогает плоду продвигаться по родовым путям. Кроме того, движение снижает давление продвигающегося плода на скелетные структуры и органы матери.

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