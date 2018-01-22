16-летняя дочь Синди Кроуфорд пугает своей худобой

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер быстро становится одной из самых востребованных юных моделей в индустрии моды. Но кажется, на самой девушке это сказывается не очень хорошо. С каждыми новыми снимками 16-летней Кайи, которые появляются в сети, она выглядит все более худой и изможденной.