понедельник, 22 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Я любимая Фигура Здоровье Интим Мамочки Семья и дом Звездные дамы Фэшн К столу

16-летняя дочь Синди Кроуфорд пугает своей худобой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кайя Гербер

ФОТО: LAURENTVU/SIPA/LAURENTVU/SIPA

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер быстро становится одной из самых востребованных юных моделей в индустрии моды. Но кажется, на самой девушке это сказывается не очень хорошо. С каждыми новыми снимками 16-летней Кайи, которые появляются в сети, она выглядит все более худой и изможденной.

Кайя Гербер

ФОТО: MEGA/MEGA

Тем временем она подписала еще один крупный модельный контракт на участие в весенней кампании Calvin Klein.

Кайя Гербер

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA/Jean-Marc Haedrich/SIPA

Кайя уже опережает успехи своей матери во время ее юности, пишет Soulpost.ru.

Кайя Гербер

ФОТО: GONZALO FUENTES/REUTERS

Модельным бизнесом занялся и старший сын Кроуфорд, но все же дочь модели пользуется большим спросом у дизайнеров.

Семья Синди Кроуфорд

ФОТО: Michael Baucher/imago/PanoramiC

Актуально

Читать также

НАВЕРХ