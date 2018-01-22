Десять базовых предметов гардероба, в которые стоит инвестировать

Базовые джинсы должны быть максимально простого кроя, без аксессуаров и надписей, а цвет — темные оттенки синего или классические голубые. Черные джинсы проиграют черным брюкам, поэтому, чтобы выгоднее подчеркнуть фигуру, от черных джинсов лучше отказаться.

5. Классические брюки

«Я всегда полагаюсь на брюки. В брюках ты вольна играть своими ногами, своим отношением к жизни и окружающим. Это гораздо забавнее. Это намного изысканней. Это более возвышенно, ты словно мужчина с женским мироощущением. Я обожаю брюки», - пишет Соня Рикель, французский модельер

Модельеры уверяют: классические черные или темно-серые брюки связывают воедино весь гардероб. Они, как и джинсы, позволяют создать много образов, и в любом из них вы будете чувствовать себя элегантной особой.

Узкие брюки могут быть короткими, но все же длина классической формы брюк должна достигать середины каблука, при условии, что вы носите шпильки.

Ткань — самое важное в брюках. Некачественный материал очень быстро перестанет держать форму, а что может быть хуже, чем обвисшие на ягодицах и растянутые на коленях брюки? Идеальны костюмная ткань, кашемир, шерсть и шелк. А добавление в эти благородные ткани синтетического волокна позволит продлить срок их службы и сохранить форму.

6. Жакет

«Пиджак — основа гардероба. Он должен быть хорошо сшит, сидеть идеально и быть скроен так, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно», - говорит Джорджо Армани, итальянский модельер

Жакет, идеально облегающий фигуру, — это еще одна универсальная любимая вещь. Демократично с джинсами, элегантно с юбкой и брюками, отличный вечерний вариант с платьем и много других сочетаний, которые вы сможете придумать.

Стилисты советуют выбирать базовый пиджак неброских цветов — серый, синий, бежевый будут идеальны. С другой стороны, глубокий и идущий вам оттенок красного — это уже классика, которая гармонично впишется в гардероб.

В жакете важна ткань и фурнитура. Дешевые и кричащие пуговицы сведут на нет все благородство цвета и формы. Они должны быть качественными и максимально незаметными, тогда ваш пиджак будет действительно универсален. Стоит помнить: ничего лишнего — никаких молний, цепочек и оторочек — базовый пиджак не должен иметь.

7. Белая футболка

«Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита», - сказал Джорджо Армани.

Белая футболка — уникальная вещь. На ней как на полотне можно написать любую стильную картину.

Белая футболка не должна висеть одиноко в шкафу, лучше, если их будет несколько: можно поиграть с фактурами ткани и формой — более свободными вариантами и сидящими по фигуре.