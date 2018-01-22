Маринованные помидоры по-итальянски за тридцать минут

Согласись, что иногда хочется чего-нибудь маринованного в качестве закуски или гарнира. Но если запасов не осталось, тогда можно приготовить простые маринованные помидоры по-итальянски.
Они будут готовы через 30 минут. Многие уже успели назвать их своим коронным блюдом. Мариновать помидоры таким способом очень просто. Те, кто делали, не пожалели, пишет Leafclover.ru.
Ингредиенты
3 небольших спелых помидора
1 измельченный зубчик чеснока
1 ст. л. измельченной зелени
1/3 ч. л. соли
1/3 ч. л. сахара
1/2 ч. л. французской горчицы
2 ст. л. оливкового масла
1/2 ст. л. яблочного уксуса
черный молотый перец (по вкусу)
Приготовление
Нарежь спелые помидоры кольцами. Смешай все ингредиенты для маринада и полей им каждый кружочек помидора. Сложи помидоры в кастрюлю, накрой крышкой и поставь на 30 минут в холодильник. Подавай к столу, посыпав любимой зеленью.
Те, кто уже мариновали помидоры таким способом, теперь делают так постоянно. Всего полчаса, никакой мороки и аппетитное блюдо готово!