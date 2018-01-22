Маринованные помидоры по-итальянски за тридцать минут

Они будут готовы через 30 минут. Многие уже успели назвать их своим коронным блюдом. Мариновать помидоры таким способом очень просто. Те, кто делали, не пожалели, пишет Leafclover.ru.

Ингредиенты

3 небольших спелых помидора

1 измельченный зубчик чеснока

1 ст. л. измельченной зелени

1/3 ч. л. соли

1/3 ч. л. сахара

1/2 ч. л. французской горчицы

2 ст. л. оливкового масла

1/2 ст. л. яблочного уксуса

черный молотый перец (по вкусу)

Приготовление

Нарежь спелые помидоры кольцами. Смешай все ингредиенты для маринада и полей им каждый кружочек помидора. Сложи помидоры в кастрюлю, накрой крышкой и поставь на 30 минут в холодильник. Подавай к столу, посыпав любимой зеленью.