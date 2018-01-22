понедельник, 22 января 2018 г.
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  • Маринованные помидоры по-итальянски за тридцать минут

Маринованные помидоры по-итальянски за тридцать минут

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Помидоры в пряном маринаде.

ФОТО: Лийна Каррон

Согласись, что иногда хочется чего-нибудь маринованного в качестве закуски или гарнира. Но если запасов не осталось, тогда можно приготовить простые маринованные помидоры по-итальянски.

Они будут готовы через 30 минут. Многие уже успели назвать их своим коронным блюдом. Мариновать помидоры таким способом очень просто. Те, кто делали, не пожалели, пишет Leafclover.ru.

Ингредиенты

    3 небольших спелых помидора

    1 измельченный зубчик чеснока

    1 ст. л. измельченной зелени

    1/3 ч. л. соли

    1/3 ч. л. сахара

    1/2 ч. л. французской горчицы

    2 ст. л. оливкового масла

    1/2 ст. л. яблочного уксуса

    черный молотый перец (по вкусу)

Приготовление

Нарежь спелые помидоры кольцами. Смешай все ингредиенты для маринада и полей им каждый кружочек помидора. Сложи помидоры в кастрюлю, накрой крышкой и поставь на 30 минут в холодильник. Подавай к столу, посыпав любимой зеленью.

Те, кто уже мариновали помидоры таким способом, теперь делают так постоянно. Всего полчаса, никакой мороки и аппетитное блюдо готово!

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