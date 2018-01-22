Пять зимних проблем со ступнями, которые можно предотвратить

Потрескавшаяся кожа на подошве. Одна из наиболее часто встречающихся проблем в зимнее время года. Потрескавшуюся кожу можно предотвратить за счет большего увлажнения ступней в ежедневном режиме. Используйте скрабы, очистители, высушивайте и увлажняйте кожу в течение всей зимы, пишет Medikforum.ru.

Сухость ступней. Не стоит ограничиваться увлажнением только рук, лица и губ. В зимнее время эти процедуры необходимы и нашим ступням. Не забывайте наносить увлажнитель после приема ванны или душа для того, чтобы предотвратить сухость и огрубление кожи на ступнях.

Грибковые инфекции. Следующими в нашем списке следуют грибковые инфекции. Для их профилактики необходимо тщательно следить за кожей на ступнях. Откажитесь от использования слишком тесной обуви, чаще меняйте носки, избегайте повышенной влажности.

Отшелушивание кожи. У многих людей зимой кожа демонстрирует повышенное отшелушивание, причем не только на руках или лице, но и на ногах. Если вы относитесь к этой категории, то проконсультируйтесь с дерматологом для того, чтобы подобрать максимально эффективные средства профилактики.