Пальто на зиму: как правильно выбрать

Идеальное пальто на зиму должно быть не только красивым, но и теплым. Но как правильно выбрать пальто и не замерзнуть в мороз?

Обрати внимание на размер и длину. При выборе пальто на зиму обязательно учитывай тот факт, что пальто должно максимально закрывать руки, желательно быть длиной до колен и ниже, пишет Lady.tochka.net.

Изучи этикетку пальто. При выборе пальто на зиму обязательно перед покупкой изучи этикетку. Возможно, красивое пальто окажется из синтетических тканей, которые ну ни как не смогут тебя согреть. Лучше всего выбирай пальто из стопроцентной шерсти.

Выбирай пальто на пару размеров больше. Да, плотный свитер или объемный жакет могут создать дополнительные объемы. Поэтому чтобы влезть в пальто зимой, лучше всего выбирать его на пару размеров больше.

Обрати внимание на утеплитель. Если ты в поисках того самого теплого пальто на зиму, который тебя согреет, тогда обрати внимание на пальто из вальтерма. Этот материал надежно защищает от внешних колебаний температур, нетоксичен гипоаллергенен. Чем толще вальтерма, тем теплее будет пальто.