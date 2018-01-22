Пять мифов по уходу за собой, в которые ты веришь

Миф №1. Посеченные концы можно вылечить. Вылечить их можно, бесспорно, но только с помощью ножниц. Никакие масла, бальзамы и кондиционеры не смогут помочь тебе в этой ситуации. Бьюти-средства смогут только улучшить вид локонов, но никак не вылечить, пишет Lady.tochka.net.

Миф №2. Тональный крем старит. Как утверждают косметологи, наоборот тональные крема и пудры только защищают твою кожу от пыли, ветра и солнца. А если в твоем тональном средстве есть еще и питательные масла и компоненты, тогда оно еще и внешне улучшит кожу.

Миф №3. Средства со спиртом высушивают кожу. С одной стороны спирт высушивает кожу. Но есть и хорошая сторона медали: спирт является мощным антиоксидантом, увлажнителем и эмульгатором. Поэтому, если ты увидела в составе спирт, ничего страшного в нем нет!

Миф №4. Существуют средства, которые сужают поры. Та же история, что и с посеченными волосами. Большие поры можно убрать только с помощью косметических процедур. Уменьшить и сузить поры можно и в домашних условиях, но это очень утомительный и нелегкий путь. А все бьюти-средства для сужения пор - это чистой воды маркетинговый ход.