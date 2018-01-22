Читайте, какие самые полезные продукты для беременных

Чтобы хоть как-то облегчить тебе выбор питания во время беременности, мы выбрали 15 самых полезных продуктов для будущих матерей, пишет Lady.tochka.net.

Морковь: самый полезный овощ во время беременности. Морковь способствует лучшему функционированию желудочно-кишечного тракта. В ней содержится большое количество каротина, витамина Е, С, витаминов группы В, К и РР. Все эти полезные вещества помогают при формировании органов ребенка. Единственное противопоказание для этого овоща - это язвы желудка, проблемы с поджелудочной и любые воспаления ЖКТ.

Болгарский сладкий перец: имеет лечебные свойства, помогает улучшить состояние слизистых и укрепляет сосуды. Полезные вещества, которые содержаться в перце укрепляют кости беременной женщины и помогают в формировании костей малыша. Витамины С, Е, РР и Р, которые содержаться в этом овоще улучшают состояние кожи. А эфирные масла, белок и бета-каротин повысят уровень иммунитета женщины, ждущей ребенка.

Шпинат: этот овощ богат фолиевой кислотой (витамины А, В9 и Е), которая помогает беременной женщине избежать выкидыша, справиться с токсикозом в первый триместр, снижает вероятность развития анемии и защищает плод от развития отклонений.

Помидор: очень сытный и низкокалорийный помидор содержит ликопин, который является уникальным антиоксидантом и защищает клетки от влияния свободных радикалов.

Банан: не смотря на калорийность этого фрукта и количество крахмала, которое в нем содержится, врачи не рекомендуют отказываться от него. Банан содержит самые полезные для плода элементы: цинк и калий. Цинк помогает сформировать иммунную систему ребенка, а калий - сердечно-сосудистую систему.

Яблоки: эти фрукты способствуют нормализации работы ЖКТ, увеличивают выделение желудочного сока, убирают тошноту. В яблоках много железа, марганца, магния, фосфора и калия, которые помогают плоду развиваться. А в 5 семенах этого фрукта содержится дневная норма йода.

Овсянка: способствует нормальному протеканию беременности, благодаря большому количеству витаминов и менералов. Сложные углеводы ускоряют обмен веществ. Овсянка мягко обволакивает слизистую желудка, что хорошо помогает при воспалении ЖКТ.

Коричневый рис: этот вид риса переваривается организмом дольше белого, поэтому беременные сохранят чувство сытости на более длительный период. Также коричневый нешлифованный рис содержит 8 аминокислот, которые необходимы для создания клеток.

Натуральный йогурт: в нем в больших количествах содержатся кальций и белок, которые необходимы для формирования костей и мышц, а также жизненно важных органов. Полезные бактерии в йогурте улучшают работу ЖКТ и ускоряют процесс передачи полезных веществ плоду.

Твердый и пастеризованный сыр: содержит много белка и протеинов, при этом в таких сырах мало калорий.

Морская рыба: такие виды рыбы как лосось, сардины, скумбрия, анчоусы, форель, сельдь содержат достаточно жирных Омега-3 кислот, белка и фосфора, которые необходимы для развития головного мозга малыша.

Яйца: содержат большое количество протеинов при минимуме калорий, а витамины группы В, цинк и селен помогут развиваться сердечно-сосудистой системе ребенка. Лучше не есть сырые яйца, всегда старайтесь принимать в пищу яйца, которые прошли хорошую тепловую обработку.

Постное мясо (говядина, индейка, куриные грудки): на период беременности лучше заменить употребление красного мяса, в котором много холестерина и вредных жиров, на постные виды мяса такие, как темное мясо индейки, куриные грудки, молодая постная говядина). В этих сортах много железа, полезных животных протеинов, цинка, витаминов группы В, которые обеспечат будущую маму энергией. К тому же в них мало калорий. Перед приемом мяса в пищу, удостоверьтесь, что оно полностью готово.

Тофу: этот соевый продукт содержит огромное количество аминокислот, которые способствуют увеличению выработки коллагена. Употребляя "соевый творог" ты снизишь риск получения растяжек. Это сытный и низкокалорийный продукт.

Клубника, ежевика, малина: содержат жизненно необходимые для развития плода минералы и витамины. Ежедневно употребляя в пищу ягоды и фрукты (не больше 5 порций) ты повышаешь иммунитет малыша.