Что общего у всех разведенных пар: пять факторов

Например, пары с детьми, которые мирно расходятся и остаются в дружеских отношениях имеют следующие четыре общих характеристик: хорошая коммуникация на тему детей или общих обязанностей; гибкость в графике встреч с детьми; в целом хорошее совместное воспитание детей; и желание открыто обсуждать проблему или прибегать к помощи посредника, пишет Soulpost.ru.

С другой стороны, пары с детьми, которые расходятся с конфликтами, тоже одинаковы, но в плохом: они плохо находят общий язык, не доверяют друг другу, не могут согласовать время встреч с детьми, и не хотят признавать свою вину в семейном конфликте.

Но если не вдаваться в подробности и обстоятельства, то в большинстве разводов есть пять одинаковых черт:

1. Плохое общение

Хорошее открытое общение жизненно важно для отношений. Когда человек не делится своими чувствами или просто отказывается это делать, когда он не хочет ничего обсуждать, так невозможно ничего построить.

2. Защитная позиция

Когда один из партнеров все же делится своими чувствами об отношениях в надежде что-то изменить, второй занимает защитную позицию, закрываясь от обсуждения, принимая все на личный счет, не думая о благополучии отношений.

3. Хранить финансовое положение в секрете

Адвокаты по разводам отмечают, что часто бывает так, что кормилец семьи держит свои доходы в секрете до той степени, что его партнер не знает о размере зарплаты или долгах. Может один из партнеров втайне тратит много денег из семейного бюджета на азартные игры или шопинг. Финансы — главная причина всех разводов.

4. Когда один партнер контролирует другого

Когда один из партнеров слишком критикует другого, тот может чувствовать себя полным неудачником, что приводит к депрессии и низкой самооценке. Так же никто не хочет быть под контролем, тем более у своего жизненного партнера. Многие люди подают на развод, просто чтобы снова найти себя, чтобы доказать себе, что они достойны любви и успеха.

5. Ощущение второго дыхания в жизни