Исследование: одинокие женщины в старости здоровее и счастливее замужних

Доктор психологических наук Катерина Тревисан из университета Падуи говорит, что наличие жены приносит большую пользу пожилым мужчинам с точки зрения управления домашним хозяйством и сохранения здоровья, тогда как женщины “с большей вероятностью чувствуют стресс и считают свою роль в браке ограничительной и расстраивающей”.

Поскольку женщины, как правило, имеют более продолжительный срок жизни, чем мужчины, многие пожилые жены страдают от последствий бремени ухода, поскольку им часто приходится полностью посвящать себя заботе о своем муже на протяжении всей его жизни, пишет Fabiosa.com/ru.

Оказалось, что для многих представительниц прекрасного пола брак требует столько же усилий, что и материнство. Как выяснилось, средняя мама оценивает уровень стресса от семейной жизни на 8,5 из 10. Более того, 46% женщин, принимавших участие в этом исследовании, сообщили, что их мужья доставляют им больше проблем, чем маленькие дети!

Вот краткое изложение результатов опроса:

75% замужних женщин утверждают, что большинство обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком лежит исключительно на их собственных плечах;

20% молодых матерей утверждает, что основной причиной их стресса является отсутствие помощи от мужа;

практически все опрошенные женщины заявили, что в большинстве случаев их стресс является результатом нехватки времени из-за домашних обязанностей по хозяйству.

Кроме того, ученые из Университета Падуи обнаружили, что после смерти жен здоровье их мужей ухудшается, а вот когда женщины теряют своих мужей, то фактически становятся здоровее и легче справляются с депрессией и стрессом. Исследователи подозревают, что это связано с тем, что мужчины склонны больше полагаться на своих партнерш по браку, чем наоборот.