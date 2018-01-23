Исследование: одинокие женщины в старости здоровее и счастливее замужних

Ученые пришли к выводу, что быть вдовой может быть полезно для здоровья, поскольку такие женщины меньше страдают от стресса в старости, чем их замужние сверстницы.
Доктор психологических наук Катерина Тревисан из университета Падуи говорит, что наличие жены приносит большую пользу пожилым мужчинам с точки зрения управления домашним хозяйством и сохранения здоровья, тогда как женщины “с большей вероятностью чувствуют стресс и считают свою роль в браке ограничительной и расстраивающей”.
Поскольку женщины, как правило, имеют более продолжительный срок жизни, чем мужчины, многие пожилые жены страдают от последствий бремени ухода, поскольку им часто приходится полностью посвящать себя заботе о своем муже на протяжении всей его жизни, пишет Fabiosa.com/ru.
Оказалось, что для многих представительниц прекрасного пола брак требует столько же усилий, что и материнство. Как выяснилось, средняя мама оценивает уровень стресса от семейной жизни на 8,5 из 10. Более того, 46% женщин, принимавших участие в этом исследовании, сообщили, что их мужья доставляют им больше проблем, чем маленькие дети!
Вот краткое изложение результатов опроса:
75% замужних женщин утверждают, что большинство обязанностей по воспитанию и уходу за ребенком лежит исключительно на их собственных плечах;
20% молодых матерей утверждает, что основной причиной их стресса является отсутствие помощи от мужа;
практически все опрошенные женщины заявили, что в большинстве случаев их стресс является результатом нехватки времени из-за домашних обязанностей по хозяйству.
Кроме того, ученые из Университета Падуи обнаружили, что после смерти жен здоровье их мужей ухудшается, а вот когда женщины теряют своих мужей, то фактически становятся здоровее и легче справляются с депрессией и стрессом. Исследователи подозревают, что это связано с тем, что мужчины склонны больше полагаться на своих партнерш по браку, чем наоборот.
Замужним женщинам ученые советуют всегда помнить, что супруги являются полноценными партнерами. Поэтому убедитесь, что вы тратите лично на себя столько же времени, как и на заботу о своем муже.