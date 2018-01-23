Маникюр подождет: семь ситуаций, когда нужно скандалить с мастером

Приводим вам семь ситуаций, когда мастер заслуживает скандала. Так, его задача не просто создать красоту, но и сохранить здоровье.

1. Порядок – это паспорт

Не каждый салон может позволить себе уборщицу. Но как обойтись без администратора? Среди задач этого человека – следить, чтобы было чисто. Маркер – мокрая погода. Если слякоть и дождь, админ должен выдать бахилы. Напомнить, что верхней одежде не место в кабинете специалиста.

Стрептококк и стафилококк – вещи куда хуже грязи и пыли. В арсенале салона должны быть дезинфицирующие средства. Желательно, чтобы мылись не только пол и плинтуса, но и стены. Более того, в осенне-зимний период положено делать кварцевание.

2. Выход из-под полы

Неграмотные обработка и дезинфекция инструментов — зеленый свет: можно скандалить и очень громко! Есть золотое правило: все должно быть одноразовым или обеззараженным. Если ваш мастер чересчур популярный и у него нет времени на такие “пустяки”, вы знаете, что надо делать!

Убедитесь, что инструмент прошел четыре этапа: механическую обработку, стерилизацию в специальном растворе хотя бы на 30 минут, дополнительную стерилизацию в сухожаровом шкафу на пару минут и поддержание стерильности перед процедурой. На ваших глазах инструмент должен появиться из ультрафиолетовой лампы. При вас мастер обрабатывает его дезинфицирующим средством и только теперь начинает процедуру, пишет Fabiosa.com/ru.

3. Ничего не знаю!

Попросить показать сертификаты на продукцию – это адекватно. Если впервые пришли в салон, не стесняйтесь. Вы же не хотите выжечь ногти или получить перманентное окрашивание пластины? А это вероятные сценарии, если мастер закупилась продуктами в переходе или на блошином рынке.

4. Делаю, как умею!

Большинство мастеров поверхностно знают технологию нанесения гель-лака. Поразительно, но они считают, что это то же самое, что и наращивать ногти! Знайте, блестящий слой мастер не должен спиливать, если вы пришли на гель-лак.

Чем грозит запиливание? От процедуры к процедуре ногти истончатся и станут хрупкими.

5. Да что вы творите!

Снимать гель фрезой – это профессиональное преступление. Аппарат сильно травмирует ноготь и вмиг сделает из него тряпочку. Современные покрытия отлично растворяются спецсредствами и не требуют запила верхнего слоя.

6. Капелька этого, капелька того

В арсенале мастеров нередко каламбур продуктов. Если видите, что база из одной линейки, лак из другой и топ в неясно каком пузырьке, начинайте громко говорить! А все потому, что системы любого бренда обладают уникальным составом. То есть они “дружат” только друг с другом.

А если мастер химичит, свободные радикалы химических веществ попадут прямиком в легкие клиента. Им не судьба соединиться между собой!

7. Мастер чуть промахнулся

Наращенная длина, которая превышает длину натурального ногтя, травмоопасна. Так, при механическом воздействии акрил или гель ломается и травмирует натуральный ноготь. А толстый слой материала давит и замедляет рост своих ногтей.