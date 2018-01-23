вторник, 23 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • Из изгоя в икону стиля: невероятная история темнокожей Барби покорила сеть

Из изгоя в икону стиля: невероятная история темнокожей Барби покорила сеть

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Даки Тот

ФОТО: Maury Phillips/AFP

Австралийская модель Даки Тот из Южного Судана обрела известность благодаря кукольной внешности: модель прозвали Барби и сделали изгоем, но она выстояла и триумфально вернулась на подиум.

Даки Тот 21 год. В 2013 году она участвовала в реалити-шоу Australia's Next Top Model. Темнокожая модель завоевала популярность, однако вместе с этим на нее обрушился поток расистских оскорблений, передает Life.ru.

Даки Тот

ФОТО: KGC-201/NightVision/GoffPhotos.com

В 2014 году в собственной квартире после затяжной депрессии повесилась близкая подруга и наставница Даки - 47-летняя телеведущая Шарлотта Доусон.

Даки Тот

ФОТО: Angela Weiss/AFP

Юная модель, не выдержав сильного напряжения, покинула мир моды. Спустя два года она переехала в Нью-йорк и снова вернулась на подиум, заявив, что трагедия перевернула ее мир и заставила собраться с силами.

Даки Тот

ФОТО: Jonas Gustavsson/Jonas Gustavsson/Sipa USA

Девушка стала иконой стиля. У нее более 700 тысяч подписчиков в Instagram.

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