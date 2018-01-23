Из изгоя в икону стиля: невероятная история темнокожей Барби покорила сеть

Даки Тот 21 год. В 2013 году она участвовала в реалити-шоу Australia's Next Top Model. Темнокожая модель завоевала популярность, однако вместе с этим на нее обрушился поток расистских оскорблений, передает Life.ru.

Даки Тот ФОТО: KGC-201/NightVision/GoffPhotos.com

В 2014 году в собственной квартире после затяжной депрессии повесилась близкая подруга и наставница Даки - 47-летняя телеведущая Шарлотта Доусон.

Даки Тот ФОТО: Angela Weiss/AFP

Юная модель, не выдержав сильного напряжения, покинула мир моды. Спустя два года она переехала в Нью-йорк и снова вернулась на подиум, заявив, что трагедия перевернула ее мир и заставила собраться с силами.

Даки Тот ФОТО: Jonas Gustavsson/Jonas Gustavsson/Sipa USA