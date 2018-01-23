Женщин назвали самыми проблемными членами семьи

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли совместно со своими израильскими коллегами установили не совсем приятную правду по поводу членов семьи женского пола. Оказалось, что жены, сестры и матери чаще всего называются самыми проблемными со стороны других своих родственников, с которыми они проживают под одной крышей. Таковы результаты опроса 1 100 человек, которые описали более 12 000 семейных отношений. Оказалось, что именно на долю женщин приходится большая часть ворчливости, скандалов, попыток установить жесткий контроль в отношениях, истерик и бессмысленных споров, пишет Medikforum.ru.

Члены семьи женского пола чаще назывались самыми проблемными, поскольку они вносили наиболее значительный эмоциональный вклад в жизнь других людей. Возраст участников опроса составлял от 20 до 70 с лишним лет, все они проживали в районе Сан-Франциско. Половина респондентов были женщинами, причем многие из них жаловались на других женщин в семье. Любопытно, но опрос также показал, что именно на женщин их родственники опираются сильнее всего в решении тех или иных проблем или задач. Другими словами, хотя женщины ворчат и скандалят чаще остальных членов семьи, они в большинстве случаев решают основную массу проблем и помогают своим близким.