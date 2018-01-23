Мать заметила в глазу дочки что-то странное, и вот позади уже 60 курсов химии

Трехлетней Поппи из-за опухоли грозит полная слепота, и это, если можно так выразиться, — в лучшем случае... Родители Эллена и Робби Мартин из Уитстабла, Кент, нуждаются в 350 тысячах долларов, необходимых для лечения. Они признаются, что им страшно, но не собираются сдаваться.
Когда Поппи было полтора года, Робби заметила, что ее левый глаз выглядит странно, но тогда она решила, что это от холода. Прошло время, и глаз не менялся, пишет Daily Mail.
Страшный диагноз был поставлен врачами Кента — нейрофиброматоз. Опухоли обычно доброкачественны, но иногда могут перерастать в раковые. Осложнения болезни приводят к потере слуха, проблемам с сердцем, потере зрения и сильной боли. Доброкачественная опухоль первого типа, как у Поппи, встречается у одного из трех тысяч детей, пишет Life.ru.
«Поппи проходит курсы химиотерапии большую часть своей недолгой жизни. Она подвергалась облучению почти еженедельно, с тех пор как был поставлен диагноз», - говорит мать.
Опухоль расположена в левой части головы Поппи, поэтому ее левый глаз почти не видит. Сейчас в зоне риска правый, и родителям срочно требуются $350 тысяч, чтобы спасти ребенка как минимум от слепоты.
Девочке всего три годика, а за ее хрупкими плечами — 60 курсов химиотерапии. Но состояние Поппи ухудшается, а нужные операции не проводятся в Великобритании.
«Мы отчаянно обращаемся за помощью к врачам за пределами Великобритании, которые имеют более совершенные методы лечения и более специализированы в хирургии. Нам необходимо собрать $350 тысяч, чтобы этот кошмар закончился», - сказала мать.