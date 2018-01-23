Мать заметила в глазу дочки что-то странное, и вот позади уже 60 курсов химии

Когда Поппи было полтора года, Робби заметила, что ее левый глаз выглядит странно, но тогда она решила, что это от холода. Прошло время, и глаз не менялся, пишет Daily Mail.

Страшный диагноз был поставлен врачами Кента — нейрофиброматоз. Опухоли обычно доброкачественны, но иногда могут перерастать в раковые. Осложнения болезни приводят к потере слуха, проблемам с сердцем, потере зрения и сильной боли. Доброкачественная опухоль первого типа, как у Поппи, встречается у одного из трех тысяч детей, пишет Life.ru.

«Поппи проходит курсы химиотерапии большую часть своей недолгой жизни. Она подвергалась облучению почти еженедельно, с тех пор как был поставлен диагноз», - говорит мать.

Опухоль расположена в левой части головы Поппи, поэтому ее левый глаз почти не видит. Сейчас в зоне риска правый, и родителям срочно требуются $350 тысяч, чтобы спасти ребенка как минимум от слепоты.

Девочке всего три годика, а за ее хрупкими плечами — 60 курсов химиотерапии. Но состояние Поппи ухудшается, а нужные операции не проводятся в Великобритании.