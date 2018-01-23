Молодая мать тайно напоила мужа грудным молоком и сняла его реакцию на видео

Молодая мать Шарлотта Адамс вызвала бурю в социальных сетях, напоив чаем с грудным молоком ничего не подозревающего мужа Роба. Девушка сняла реакцию супруга на видео и выложила ролик в Facebook.
Интересно, что супруг Шарлотты назвал вкус чая странным, но, несмотря на это, выпил целую чашку, передает Life.ru.
Видео с ошарашенным мужем собрало больше 150 тысяч просмотров и вызвало горячие споры в Сети. Далеко не все пользователи оценили чувство юмора Шарлотты.
Но нашлись и те, кто поддержали идею Шарлотты, назвав грудное молоко чистым золотом и пообещав провести аналогичный эксперимент со своими супругами. А один из пользователей даже признался, что добровольно пил грудное молоко своей жены и с тех пор любит ее еще сильнее.