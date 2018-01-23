вторник, 23 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Я любимая Фигура Здоровье Интим Мамочки Семья и дом Звездные дамы Фэшн К столу
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Молодая мать тайно напоила мужа грудным молоком и сняла его реакцию на видео

Молодая мать тайно напоила мужа грудным молоком и сняла его реакцию на видео

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кормление грудью

ФОТО: Scanpix

Молодая мать Шарлотта Адамс вызвала бурю в социальных сетях, напоив чаем с грудным молоком ничего не подозревающего мужа Роба. Девушка сняла реакцию супруга на видео и выложила ролик в Facebook.

Интересно, что супруг Шарлотты назвал вкус чая странным, но, несмотря на это, выпил целую чашку, передает Life.ru.

Видео с ошарашенным мужем собрало больше 150 тысяч просмотров и вызвало горячие споры в Сети. Далеко не все пользователи оценили чувство юмора Шарлотты.

Но нашлись и те, кто поддержали идею Шарлотты, назвав грудное молоко чистым золотом и пообещав провести аналогичный эксперимент со своими супругами. А один из пользователей даже признался, что добровольно пил грудное молоко своей жены и с тех пор любит ее еще сильнее.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ