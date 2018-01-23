Восемь фраз, которые категорически нельзя произносить в разговоре с детьми!

Они в его глазах - настоящие боги. В детстве кажется, что для родителей нет ничего невозможного, пишет Lifter.com.ua.

Все, что они делают, очень сильно отражается на детях. Во взрослой жизни ребенок будет повторять те ролевые модели, которые получил от родителей. Поэтому взрослым нужно тщательно следить за собой и за своими словами.

Вот восемь фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить детям, даже если вы очень рассержены:

1. «Хватит плакать. Перестань сейчас же!»

Даже если для истерики нет никаких причин, не ругайте ребенка за то, что он плачет. Помните: ему еще трудно контролировать свои эмоции.

Такая фраза дает ребенку понять, что выражение эмоций - это преступление. В конце концов, он просто начнет подавлять их. Попробуйте успокоить малыша словами: «То, что ты плачешь, - это нормально, но пойми: ты поступил неправильно».

2. «Ты меня разочаровал!»

В такие моменты ребенок и так чувствует себя подавленным и виноватым. Зачем добавлять ему стресса? Лучше помогите найти ребенку правильный путь, он только учится правилам игры в этом мире.

3. «Тебе не хватает ...!»

Харизмы, смелости, красоты, ума и т.д. Такие слова, особенно если их высказывают родители, очень расстраивают детей. Они обязательно отразятся на их самооценке и дальнейшей жизни. Лучше говорите: «Да, возможно, тебе не хватает ...Но мы усердно поработаем над этим».

4. «Большие мальчики / девочки не боятся»

Эти слова никак не успокоят ребенка, не уберегут его от страхов и волнения. Вы не можете остановить плач или истерику, просто запретив ребенку плакать. Каждый из нас боится чего-то.

Научите ребенка справляться с эмоциями и страхами. Скажите ему вот что: «Все в порядке, все мы иногда чего-то пугаемся, я знаю, что делать».

5. «От тебя нет никакой пользы!»

Никогда не говорите этого вашим детям! Больше всего в мире они боятся потерять именно ваше одобрение. Им очень важно, что вы думаете о них. Попробуйте сказать вот что: "Никто не идеальный милый, в следующий раз у тебя получится лучше".

6. «Ты очень плохой ребенок!»

Не заставляйте ребенка чувствовать себя плохим и испорченным. Используйте такую фразу: «То, что ты сделал, - плохо». Действия ребенка могут вам не нравиться, но не ставьте из-за этого на ребенке крест. Все мы можем ошибаться, это не значит, что все мы плохие люди.

7. "Я все делаю для тебя!"

Да, это так. Но не нужно обвинять в этом ребенка. Вы сами решили, что готовы к воспитанию детей. Вам должно быть стыдно за такие слова. Ребенка больше заботят не ваши деньги и подарки. Они будут любить вас даже в бедности. Ваш достаток не заменит им вашего внимания.

8. «Ты толстый».