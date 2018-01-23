Яблочный пирог с корицей, от которого сойдет с ума даже ваша бабушка!

Корица и яблоко - идеальное сочетание! Они просто созданы друг для друга, пишет 12 Tomatoes! Вместе им удается создать удивительное буйство вкуса и аромата! Их сочетание ассоциируется с домом, уютом, теплом и комфортом. А если еще к ним и грецких орехов добавить, вашему восторгу не будет предела!
Лучше всего корица, яблоки и орехи "уживаются" в пирогах - они получаются влажными, мягкими и довольно высокими, пишет Lifter.com.ua.
Приготовьте этот удивительно вкусный, ароматный и полезный яблочный пирог с корицей и орехами всего за 15 минут!
Вот что вам понадобится:
2 стакана цельнозерновой муки;
1 большое яблоко, очищенное и нарезанное;
1 стакан растительного масла;
1 стакан коричневого сахара;
1/2 стакана белого сахара;
1/2 стакана рубленых грецких орехов;
2 больших яйца;
1 столовая ложка молотой корицы;
1 пакетик ванильного сахара;
1/2 ч. л. пищевой соды;
1/2 ч. л. соли.
Вот что нужно сделать:
1) Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте сливочным маслом круглую форму для торта.
2) В глубокой миске яйца взбейте с растительным маслом. Добавьте к ним корицу, белый, коричневый и ванильный сахар, взбейте все до полного растворения сахара.
3) Добавьте муку, соль, пищевую соду (погасите ее уксусом), замесите тесто. Бросьте в него порезанные кубиками яблоки, орехи, затем вылейте тесто в подготовленную форму.
4) Готовность пирога проверьте зубочисткой - она должна остаться чистой и сухой. Приблизительное время приготовления - около 45 минут.
5) Дайте пирогу остыть сначала в форме. Затем выньте его и оставьте еще на 20 минут. Негативные высказывания в сторону ребенка усугубят проблему - он начнет заедать стресс.