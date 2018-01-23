Яблочный пирог с корицей, от которого сойдет с ума даже ваша бабушка!

Лучше всего корица, яблоки и орехи "уживаются" в пирогах - они получаются влажными, мягкими и довольно высокими, пишет Lifter.com.ua.

Приготовьте этот удивительно вкусный, ароматный и полезный яблочный пирог с корицей и орехами всего за 15 минут!

Вот что вам понадобится:

2 стакана цельнозерновой муки;

1 большое яблоко, очищенное и нарезанное;

1 стакан растительного масла;

1 стакан коричневого сахара;

1/2 стакана белого сахара;

1/2 стакана рубленых грецких орехов;

2 больших яйца;

1 столовая ложка молотой корицы;

1 пакетик ванильного сахара;

1/2 ч. л. пищевой соды;

1/2 ч. л. соли.

Вот что нужно сделать:

1) Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте сливочным маслом круглую форму для торта.

2) В глубокой миске яйца взбейте с растительным маслом. Добавьте к ним корицу, белый, коричневый и ванильный сахар, взбейте все до полного растворения сахара.

3) Добавьте муку, соль, пищевую соду (погасите ее уксусом), замесите тесто. Бросьте в него порезанные кубиками яблоки, орехи, затем вылейте тесто в подготовленную форму.

4) Готовность пирога проверьте зубочисткой - она должна остаться чистой и сухой. Приблизительное время приготовления - около 45 минут.