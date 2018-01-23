вторник, 23 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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  • Смотрите: мы выбрали самых красивых и сексуальных мужчин Эстонии!

Смотрите: мы выбрали самых красивых и сексуальных мужчин Эстонии!

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Танель Падар

ФОТО: Promo

Портал Elu24 составил список самых сексуальных и желанных мужчин Эстонии, а мы добавили в этот список и своих претендентов тоже.

 Смотрите!

Карл-Эрик Таукар

ФОТО: Jelena Rudi

Кристьян Касеару

ФОТО: TV3

Андрей Коробейник

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Отт Лепланд

ФОТО: Viktor Burkivski/Toni Läänsalu

Елена Соломина и Дмитрий Пастухов

ФОТО: Olga Makina

Уку Сувисте

ФОТО: Jelena Rudi

Илья Нартов

ФОТО: Scanpix

Кирилл Кяро

ФОТО: Тайро Луттер

Дмитрий Зорин

ФОТО: Личный архив

Раймонд Кальюлайд

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Анна Сапроненко и Андрей Титов

ФОТО: Olga Makina

Артур Тюленев

ФОТО: Facebook Артура Тюленева

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