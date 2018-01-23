вторник, 23 января 2018 г.
Пришли новoсть Контакты Реклама Рассылка EST ENG
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

Postimees Мнение Впрок Олимпиада 2018 ЭР100 Глобус Культура КРАСОТКА Limon Спорт Ваш дом Прогноз
Я любимая Фигура Здоровье Интим Мамочки Семья и дом Звездные дамы Фэшн К столу
  • Krasotka
  • Здоровье
  • Мешавшая отдыху врачей 21-летняя беременная скончалась в Крыму

Мешавшая отдыху врачей 21-летняя беременная скончалась в Крыму

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

УЗИ. Снимок иллюстративный.

ФОТО: metro.co.uk.

«Девушка, вам нужно покинуть приемный покой, потому что у вас нет при себе документов, а мы хотим отдыхать!» — заявили беременной медики и выставили ее ночью на мороз.

Беременная Татьяна Ивлева скончалась 19 января в одном из медицинских учреждений Симферополя. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», передает Ридус.

21-летняя Татьяна почувствовала сильный жар в ночь с 17 на 18 января. У девушки, которая была на шестом месяце беременности, поднялась температура под 40 градусов. Приехавшие врачи скорой помощи сделали укол жаропонижающего и посоветовали лечь в стационар.

В Луговской ЦРКБ дежурный врач сделал женщине рентген грудной клетки. Он исключил пневмонию и направил беременную в инфекционное отделение седьмой горбольницы, оттуда девушку перенаправили в больницу имени Семашко.

Как рассказал друг семьи Кирилл Штепа, там Татьяна не получила врачебной помощи.

«Девушка, вам нужно покинуть приемный покой, потому что у вас нет при себе документов, а мы хотим отдыхать!» - заявили ей медики.

Дело в том, что девушка переехала в Крым из Волгоградской области полгода назад. Документы у нее то ли вытащили, то ли она потеряла их, но восстановить до беременности не успела, пишет kp.ru.

Из-за отсутствия нужных бумаг врачи попросили беременную женщину покинуть стены больницы и отказали ей в просьбе остаться хотя бы до утра.

В итоге Татьяна в легких штанах, куртке и тапочках ждала своего мужа под окнами медучреждения. На следующий день ее состояние ухудшилось. Она жаловалась на острую боль в области почек и не могла ходить самостоятельно.

19 января у Ивлевой начались роды. Ее доставили в перинатальный центр, где она скончалась. Родители девушки написали заявления на действия сотрудников приемного покоя больницы имени Семашко. В смерти дочери они винят медиков именно этого учреждения, поскольку те не оказали никакой помощи беременной с высокой температурой.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ