Мешавшая отдыху врачей 21-летняя беременная скончалась в Крыму

Беременная Татьяна Ивлева скончалась 19 января в одном из медицинских учреждений Симферополя. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», передает Ридус.

21-летняя Татьяна почувствовала сильный жар в ночь с 17 на 18 января. У девушки, которая была на шестом месяце беременности, поднялась температура под 40 градусов. Приехавшие врачи скорой помощи сделали укол жаропонижающего и посоветовали лечь в стационар.

В Луговской ЦРКБ дежурный врач сделал женщине рентген грудной клетки. Он исключил пневмонию и направил беременную в инфекционное отделение седьмой горбольницы, оттуда девушку перенаправили в больницу имени Семашко.

Как рассказал друг семьи Кирилл Штепа, там Татьяна не получила врачебной помощи.

«Девушка, вам нужно покинуть приемный покой, потому что у вас нет при себе документов, а мы хотим отдыхать!» - заявили ей медики.

Дело в том, что девушка переехала в Крым из Волгоградской области полгода назад. Документы у нее то ли вытащили, то ли она потеряла их, но восстановить до беременности не успела, пишет kp.ru.

Из-за отсутствия нужных бумаг врачи попросили беременную женщину покинуть стены больницы и отказали ей в просьбе остаться хотя бы до утра.

В итоге Татьяна в легких штанах, куртке и тапочках ждала своего мужа под окнами медучреждения. На следующий день ее состояние ухудшилось. Она жаловалась на острую боль в области почек и не могла ходить самостоятельно.