Продукты без глютена потенциально опасны для здоровых людей

Эксперты подчеркивают: если у человека диагностирована непереносимость глютена, то имеет смысл обратить внимание на продукты без этого элемента. Однако нет никаких оснований полагать, что продукты без глютена составляют более полезную версию обычных продуктов для здоровых людей, пишет Rus.tvnet.lv.

Более того, анализ показал: в продуктах без глютена больше сахара, соли и насыщенных жиров, чем в обычных версиях. Плюс в них снижено содержание клетчатки и белка.