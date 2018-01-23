вторник, 23 января 2018 г.
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  • Продукты без глютена потенциально опасны для здоровых людей

Продукты без глютена потенциально опасны для здоровых людей

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Паста

ФОТО: Scanpix

Продукты без глютена стали популярны в последние годы. Как отмечает The Health Site со ссылкой на открытие Университета Хартфордшира, состав подобных продуктов на самом деле особо не отличается от состава обычных продуктов. А иногда они даже сильно проигрывают с этой точки зрения.

Эксперты подчеркивают: если у человека диагностирована непереносимость глютена, то имеет смысл обратить внимание на продукты без этого элемента. Однако нет никаких оснований полагать, что продукты без глютена составляют более полезную версию обычных продуктов для здоровых людей, пишет Rus.tvnet.lv.

Более того, анализ показал: в продуктах без глютена больше сахара, соли и насыщенных жиров, чем в обычных версиях. Плюс в них снижено содержание клетчатки и белка.

К тому же продукты без глютена стоят на порядок дороже (разница в цене составляет более 150%). По мнению специалистов, постоянное потребление продуктов без голютена может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний у обычных людей.

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