вторник, 23 января 2018 г.
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  • Пять рецептов масок из пивных дрожжей для любого типа кожи

Пять рецептов масок из пивных дрожжей для любого типа кожи

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Наверное, ты не раз слышала о целебных и омолаживающих эффектах пивных дрожжей. В пивных дрожжах содержатся большое количество витаминов и аминокислот, которые благотворно влияют на нашу кожу лица. Поэтому пивные дрожжи так пользуются спросом в косметологии.

Как сообщают косметологи, домашние маски для лица из пивных дрожжей улучшают цвет кожи, питают и насыщают микроэлементами и витаминами В, С и РР.  Также они полезны при акне и угрях. В состав дрожжей входят такие вещества, как магний, кальций, цинк, хром, железо, фосфор, которые благотворно влияют на состояние кожи, пишет Lady.tochka.net.

Маска для сухой кожи. Разведи 10 грамм пивных дрожжей 2-мя столовыми ложками сока ягод рябины. Тщательно перемещай ингредиенты и нанеси их на лицо на 10-15 минут. По истечении времени смой теплой водой.

Маска для комбинированной кожи лица. Тебе понадобиться 10 грамм пивных дрожжей развести с нежирным кефиром. Далее тщательно перемешай и нанеси на лицо, особенно на проблемные участки кожи. Через 10-15 минут смой теплой водой.

Маска для жирной кожи лица. Тебе также понадобиться 10 грамм дрожжей, которых необходимо развести небольшим количеством перекиси водорода. Полученную массу нужно смешать с одним, предварительно взбитым, белком. Нанеси маску на кожи лица тонким слоем на 8-12 минут.

Маска для отбеливания кожи. Добавь к дрожжам небольшое количество лимонного сока. Тщательно перемешай и дай маске постоять в теплом месте. Далее нанеси на кожу лица на 20-25 минут. После истечении времени смой маску прохладной водой и смазай кожу питательным кремом.

Маска для увядающей кожи. 10 грамм дрожжей разведи любым маслом, которое на твой взгляд лучше всего подходит твоей кожи: оливковое, касторовое, льняное. Нанеси маску на кожу на 20-30 минут и смой прохладной водой.

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