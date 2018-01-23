Пять рецептов масок из пивных дрожжей для любого типа кожи

Как сообщают косметологи, домашние маски для лица из пивных дрожжей улучшают цвет кожи, питают и насыщают микроэлементами и витаминами В, С и РР. Также они полезны при акне и угрях. В состав дрожжей входят такие вещества, как магний, кальций, цинк, хром, железо, фосфор, которые благотворно влияют на состояние кожи, пишет Lady.tochka.net.

Маска для сухой кожи. Разведи 10 грамм пивных дрожжей 2-мя столовыми ложками сока ягод рябины. Тщательно перемещай ингредиенты и нанеси их на лицо на 10-15 минут. По истечении времени смой теплой водой.

Маска для комбинированной кожи лица. Тебе понадобиться 10 грамм пивных дрожжей развести с нежирным кефиром. Далее тщательно перемешай и нанеси на лицо, особенно на проблемные участки кожи. Через 10-15 минут смой теплой водой.

Маска для жирной кожи лица. Тебе также понадобиться 10 грамм дрожжей, которых необходимо развести небольшим количеством перекиси водорода. Полученную массу нужно смешать с одним, предварительно взбитым, белком. Нанеси маску на кожи лица тонким слоем на 8-12 минут.

Маска для отбеливания кожи. Добавь к дрожжам небольшое количество лимонного сока. Тщательно перемешай и дай маске постоять в теплом месте. Далее нанеси на кожу лица на 20-25 минут. После истечении времени смой маску прохладной водой и смазай кожу питательным кремом.