Какие женские качества созгласно знаку Зодиака отталкивают мужчин

Женщины и мужчины тянутся друг к другу, но природа распорядилась так, что мужчин всегда тянет к дамам сильнее. Тем не менее, есть некоторые черты характера, которые могут оттолкнуть любого мужчину.
Женский характер часто не поддается логике или каким-то разумным объяснениям, хотя это порой является положительной чертой всего слабого пола. Несмотря на это, у представительниц любого pнака Зодиака есть некоторые качества, которые отталкивают мужчин. Именно о них пойдет речь в нашей статье. Это отличный шанс увидеть себя со стороны, понять свои слабые и сильные стороны, передает Uspeh.club.
Овен
Женщина-Овен сочетает в себе все черты женского характера, необходимые для успешного охмурения мужчины, однако представительницы этого огненного Знака Зодиака чрезмерно много болтают. Они неугомонны, поэтому часто грешат болтливостью даже во время интимной связи, что воспринимается положительно довольно немногими мужчинами. Мужчины не любят говорить слишком много, а от женщин-Овнов исходит огромное количество слов — им только дай волю, они смогут поговорить на любую тему в любой ситуации. При знакомстве это тоже иногда отталкивает мужчин, потому что они воспринимают это как навязчивость, а не общительность.
Телец
Дамы, рожденные под Знаком Тельца, — самые ревнивые из всех. При этом они переходят все границы собственничества. На начальных этапах отношений это проявляется очень слабо, но потом ревность начинает стремительно возрастать. Эти дамы способны свести с ума любого, кто захочет с ними свободных отношений. Грубо говоря, вы либо принадлежите девушке-Тельцу полностью, либо ваша жизнь превратится в ад. Дамы-Тельцы еще очень любят играть чувствами мужчин, которые в них души не чают. Возможно, так они отыгрываются за свои обиды.
Близнецы
Ненадежность — это основное проклятие всех Близнецов женского пола. В отношениях, не требующих обязательств, женщины-Близнецы способны творить чудеса, но как только вы постараетесь создать с ними семью, они могут разочаровать вас своей ветреностью, беспечностью и даже ложью. Близнецы делают то, что хотят, а если им это запрещают обстоятельства, они начинают лгать. Из-за влюбчивости и постоянной жажды ярких эмоций Близнецы легко могут увлечься другим человеком. Конечно, так бывает не всегда и не со всеми, но никто не знает, когда это начнется — даже сами женщины-Близнецы.
Рак
Проблема девушек-Раков в том, что они слишком много отдают. Иногда бывает так, что тебе делают столько добра, что становится даже неловко. Это именно тот самый случай. Еще мужчин отталкивает чрезмерное желание женщин-Раков начать серьезные отношения или выйти замуж. Тут как «повезет» — либо они сразу захотят вас охмурить и заставить жениться на них, либо же к ним не подступиться ну вообще никак. Они могут отшивать всех подряд просто из-за того, что им так хочется, без повода. Это приводит многих мужчин в ярость, ведь всем нужна причина отказа, а ее просто нет.
Лев
Женщины, которые были рождены под Знаком Льва, — эмоциональные и ревнивые. Часто это отталкивает мужчин, потому что Львицы любят показать свой характер и независимость. Они гордятся своими достижениями, поэтому часто указывают мужчинам на их недостатки. Еще эти дамы всегда спорят, отстаивая даже неверное мнение, основанное на полной субъективности. Вне отношений у Львиц почти не бывает своей личной жизни. Поэтому они требуют от своего мужчины того же. Это подходит далеко не всем.
Дева
Девы пытаются изменить своего мужчину и боятся вступать в отношения с теми, кто им хоть в чем-то не подходит. У людей всегда были и будут какие-то недостатки, а Девам нужен принц на белом коне, поэтому более половины всех представительниц этого Знака Зодиака испытывает проблемы с поиском любимого человека. Многие Девы слишком быстро разочаровываются в мужчине и абсолютно не умеют флиртовать, кокетничать. Знакомиться с ними тяжело. Мужчины не любят таких сложностей.
Весы
Весы — это те самые женщины, которые проявляют слишком много экспрессии и очень любят флирт на грани измены. Мужчин это сводит с ума. Они набрасываются на своих дам с криками о том, почему они позволяют себе разговоры с посторонними мужчинами. Весы не понимают этого — просто они жаждут внимания больше остальных. Эти женщины сделают все, лишь бы на них обратили внимание. При знакомстве с ними мужчин редко что-то отталкивает, потому что дамы-Весы умеют преподать себя правильно.
Скорпион
Скорпионы ищут какие-то скрытые знаки в каждом действии мужчин, в каждом их слове, взгляде. Женщины-Скорпионы отталкивают от себя тем, что постоянно пытаются найти объяснение тому, что сделал их мужчина. Это невероятно сильно раздражает, особенно если мужчина обладает развитой эмпатией. Скорпионы их вгоняют в ступор своей ревностью и постоянными замечаниями, вопросами, укорами. Сами же они не замечают, как нарушают те же правила, которые придумывают для своей второй половинки. Если у мужчины мало терпения, то даму-Скорпиона он не выберет.
Стрелец
Девушки-Стрельцы постоянно ищут какие-то проблемы. Каждый день они представляют, как мужчина их бросает. Сами по себе Стрельцы невероятно позитивны и дарят много положительных эмоций людям вокруг, но как только дело доходит до отношений любовных, их будто подменяют. На ранних этапах отношений они практически идеальны, но потом начинают уходить в негатив. Успокоить их очень просто, но делать это нужно научиться. Еще женщины-Стрельцы бывают грубыми, что некоторые мужчины расценивают как большой недостаток.
Козерог
Девушки-Козероги чаще других дам говорят о своих бывших. Это ужасно раздражает мужчин, когда даже при простом общении они упоминают о тех, кто был с ними до них. Самое ужасное, что говорят они в негативном ключе — вы либо обладаете теми же качествами, что и их плохой бывший, либо же вы не обладаете тем, чем должен обладать мужчина мечты. Короче говоря, если вы не Шон Коннери, то даже не подходите знакомиться к Козерогам. Они быстрее всех могут перевести вас в негативное состояние, причем сами того не желая.
Водолей
Девушки-Водолеи делают много добра мужчинам, которых любят или с которыми они в отношениях. Многим это не нравится, потому что мужчины любят видеть себя сильными. Женское начало в этих дамах делает их невероятно привлекательными, но они не любят ухаживаний и нежностей, а также не переносят романтику как таковую. Чтобы стать ближе к этим девушкам или женщинам, нужно стать им друзьями. Многих мужчин это отталкивает, особенно тех, которые уверены, что дружбы между полами не существует. Некоторые любят комбинировать дружбу и любовь, но из этого не всегда выходит что-то стоящее.
Рыбы
Рыбы ветрены и имеют много вредных привычек. Часто женщины этого Знака жестоки, чрезмерно грубы и честны. Их честность переходит границы, потому что они запросто могут сказать мужчине, что тот плохо выглядит, мал ростом, шепелявит или беден для них. Они либо говорят все вам в лицо, либо, наоборот, действуют скрытно и не могут быть с вами откровенными. Это очень странная черта, но и то, и другое отталкивает мужчин от представительниц Знака Рыб. В остальном эти дамы вполне терпимы и даже приятны.
Любовь, романтика и флирт — это неотъемлемая часть жизни любого мужчины и женщины. Над отношениями нужно трудиться, ведь от этого зависит наше счастье. Попробуйте пересмотреть свои негативные стороны и стать для мужчин менее отталкивающими, либо давайте им возможность подобрать к вам нужный подход!