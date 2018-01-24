Какие женские качества созгласно знаку Зодиака отталкивают мужчин

Дева

Девы пытаются изменить своего мужчину и боятся вступать в отношения с теми, кто им хоть в чем-то не подходит. У людей всегда были и будут какие-то недостатки, а Девам нужен принц на белом коне, поэтому более половины всех представительниц этого Знака Зодиака испытывает проблемы с поиском любимого человека. Многие Девы слишком быстро разочаровываются в мужчине и абсолютно не умеют флиртовать, кокетничать. Знакомиться с ними тяжело. Мужчины не любят таких сложностей.

Весы

Весы — это те самые женщины, которые проявляют слишком много экспрессии и очень любят флирт на грани измены. Мужчин это сводит с ума. Они набрасываются на своих дам с криками о том, почему они позволяют себе разговоры с посторонними мужчинами. Весы не понимают этого — просто они жаждут внимания больше остальных. Эти женщины сделают все, лишь бы на них обратили внимание. При знакомстве с ними мужчин редко что-то отталкивает, потому что дамы-Весы умеют преподать себя правильно.

Скорпион

Скорпионы ищут какие-то скрытые знаки в каждом действии мужчин, в каждом их слове, взгляде. Женщины-Скорпионы отталкивают от себя тем, что постоянно пытаются найти объяснение тому, что сделал их мужчина. Это невероятно сильно раздражает, особенно если мужчина обладает развитой эмпатией. Скорпионы их вгоняют в ступор своей ревностью и постоянными замечаниями, вопросами, укорами. Сами же они не замечают, как нарушают те же правила, которые придумывают для своей второй половинки. Если у мужчины мало терпения, то даму-Скорпиона он не выберет.

Стрелец

Девушки-Стрельцы постоянно ищут какие-то проблемы. Каждый день они представляют, как мужчина их бросает. Сами по себе Стрельцы невероятно позитивны и дарят много положительных эмоций людям вокруг, но как только дело доходит до отношений любовных, их будто подменяют. На ранних этапах отношений они практически идеальны, но потом начинают уходить в негатив. Успокоить их очень просто, но делать это нужно научиться. Еще женщины-Стрельцы бывают грубыми, что некоторые мужчины расценивают как большой недостаток.

Козерог

Девушки-Козероги чаще других дам говорят о своих бывших. Это ужасно раздражает мужчин, когда даже при простом общении они упоминают о тех, кто был с ними до них. Самое ужасное, что говорят они в негативном ключе — вы либо обладаете теми же качествами, что и их плохой бывший, либо же вы не обладаете тем, чем должен обладать мужчина мечты. Короче говоря, если вы не Шон Коннери, то даже не подходите знакомиться к Козерогам. Они быстрее всех могут перевести вас в негативное состояние, причем сами того не желая.

Водолей

Девушки-Водолеи делают много добра мужчинам, которых любят или с которыми они в отношениях. Многим это не нравится, потому что мужчины любят видеть себя сильными. Женское начало в этих дамах делает их невероятно привлекательными, но они не любят ухаживаний и нежностей, а также не переносят романтику как таковую. Чтобы стать ближе к этим девушкам или женщинам, нужно стать им друзьями. Многих мужчин это отталкивает, особенно тех, которые уверены, что дружбы между полами не существует. Некоторые любят комбинировать дружбу и любовь, но из этого не всегда выходит что-то стоящее.

Рыбы

Рыбы ветрены и имеют много вредных привычек. Часто женщины этого Знака жестоки, чрезмерно грубы и честны. Их честность переходит границы, потому что они запросто могут сказать мужчине, что тот плохо выглядит, мал ростом, шепелявит или беден для них. Они либо говорят все вам в лицо, либо, наоборот, действуют скрытно и не могут быть с вами откровенными. Это очень странная черта, но и то, и другое отталкивает мужчин от представительниц Знака Рыб. В остальном эти дамы вполне терпимы и даже приятны.