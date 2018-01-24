среда, 24 января 2018 г.
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  • Британцы провели свадьбу в KFC. И ее стоимость — лучший повод задуматься о банкете в фастфуде

Британцы провели свадьбу в KFC. И ее стоимость — лучший повод задуматься о банкете в фастфуде

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Свадьба в KFC

ФОТО: Cherish Simms / Caters News/Caters News Agency

Эдвард и Чериш Симмс из города Вурстер на западе Англии решили провести свадебный банкет не в роскошном ресторане, а в ближайшей закусочной KFC. Причин было две: экономия и любовь к жареной курочке. Гости ожидали чего-то подобного от этой пары, но свадьбой остались довольны.

Эдварду 48, и он работает механиком на заводе. Чериш 34 года, она решила сосредоточиться на воспитании детей. Как рассказывает Metro, когда пара выбирала места для празднования свадьбы, идея отправиться в кафе с фастфудом понравилась обоим, передает Medialeaks.ru.

По словам Чериш, они с супругом любят жареную курицу и картошку фри и примерно раз в неделю заказывают еду из KFC. Поэтому решили остановиться на привычной еде и предположили, что их 40 гостей будут не против. Предположение оказалось верным. И неудивительно — некоторые люди так любят фастфуд, что им самим стыдно.

«Мы не хотели устраивать скучный банкет, на котором нам всё придётся устраивать самим, так что решили узнать, возможно ли поступить вот так», - сказали супруги.

Свадьба в KFC

ФОТО: Cherish Simms / Caters News/Caters News Agency

Менеджер заведения несколько удивился их идее, но согласился попробовать помочь с организацией. Пока шла подготовка к свадьбе, Чериш регулярно звонила ему, чтобы удостовериться, что всё идёт по плану. А вот гости, получив приглашения, отреагировали с гораздо меньшим удивлением: похоже, большинство из них ожидало чего-то подобного.

Свадьба в KFC

ФОТО: Cherish Simms / Caters News/Caters News Agency

На самом деле в регулярных звонках Чериш не было особой необходимости: подготовка происходила почти без участия Симмсов. В день свадьбы закусочная предоставила всё своё помещение молодожёнам. Сотрудники украсили его красными воздушными шариками, разложили салфетки и столовые приборы. Меню состояло из обычных для KFC блюд — курицы, картошки, закусок и напитков.

Свадьба в KFC

ФОТО: Cherish Simms / Caters News/Caters News Agency

Супруги радуются тому, что банкет получился удачным, несмотря на минимум усилий и затраченных денег.

Свадьба в KFC

ФОТО: Cherish Simms / Caters News/Caters News Agency

«У нас было больше чем достаточно еды, и они хорошо потрудились с украшением зала. Нам даже не пришлось ничего планировать вместе с ними, но они действительно смогли сделать наш день особенным», - вспоминает пара.

Свадьба в KFC

ФОТО: Cherish Simms / Caters News/Caters News Agency

На всё мероприятие было потрачено меньше ста фунтов стерлингов. Сэкономленные деньги не пропадут даром: Симмсы собираются потратить их на медовый месяц. По словам Чериш, в итоге банкетом остались довольны все. Может быть, он был не особенно торжественным, зато атмосфера была доброй и приятной.

Свадьба в KFC

ФОТО: Cherish Simms / Caters News/Caters News Agency

«Все наши гости хорошо провели день, вместо того чтобы проводить его среди неприятных людей и со скучной буфетной едой. Мы хотели, чтобы все могли расслабиться и разделить этот день с нами», - сказали они.

Свадьба в KFC

ФОТО: Cherish Simms / Caters News/Caters News Agency

Наверняка Симмсы, став героями сюжетов в СМИ, оказали маркетологам KFC неплохую услугу. Подобно тому, как молодожёнам не пришлось ничего делать при подготовке к банкету, маркетологам в этой ситуации не понадобились сложные схемы продвижения с отгадыванием загадок и подставными мудрецами. Хотя такие методы эта сеть, похоже, тоже умеет использовать.

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