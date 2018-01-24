Вот что такое микро-измена, и почему это касается каждого

Австралийский психолог Мелани Шиллинг поясняет: микроизмена — это цепочка вроде бы незначительных действий, которые все вместе свидетельствуют, что человек эмоционально или физически фокусируется на ком-то другом, кроме своей законной половинки, пишет Lifter.com.ua.

«Микроизмена — это когда вы тайно общаетесь с другим человеком в соцсетях, обмениваетесь личными шутками, принижаете серьезность ваших отношений при партнере или записываете его под кодовым именем в телефоне», — говорит Шиллинг.

«Все это — признаки “скрытого флирта”, которым вы занимаетесь втайне от партнера. Если вы считаете, что вам есть что скрывать, спросите себя — почему».

Самый верный признак микроизмены — это когда человек скрывает что-то от партнера. Мелани говорит, что микроизмена — это предательство, а секретность «подливает масла в огонь».

«Другие признаки, на которые стоит обратить внимание, — это если ваш партнер общается с кем-то в мессенджерах и поспешно сворачивает окошко, когда вы входите в комнату, или поздравляет бывшую с годовщиной либо каким-то другим общим интимным событием.

Возможно, он делает другим девушкам комплименты, которые не делает вам, или общается с представительницами противоположного пола под видом деловых встреч, хотя никакие дела там не обсуждаются».

Хотя грань между микроизменой и дружбой кажется зыбкой, Мелани говорит, что их несложно отличить.

«Именно скрытность и обман отличают микроизмену от других видов общения. У вашего партнера могут быть вполне платонические отношения с подругой, и в таком случае он их не скрывает и открыто рассказывает о встречах с ней. Тут не о чем беспокоиться. Однако если он начинает скрывать от вас эти отношения или врать вам о них, стоит задуматься!»

Мелани советует прислушаться к своим инстинктам:

«Интуиция дана вам не случайно: она подсказывает, когда что-то не так. Если что-то не ладится, если вы поймали партнера на лжи, если он начал вести себя нехарактерно, не молчите. Тут важно вести себя объективно и рационально, а не субъективно и эмоционально. Необоснованные обвинения и оскорбления ничего не дадут».

Мелани говорит, что надо обращать внимание на конкретные поступки и объяснять, какие чувства они у вас вызывают:

«Например, скажите: “Когда ты целый час говоришь по телефону с бывшей во время нашего романтического ужина, я чувствую себя лишней и забытой. Я бы предпочла, чтобы в такие моменты ты уделял внимание мне”.