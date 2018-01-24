Чтобы сжечь жир на животе, нужен только лед!

У многих женщин есть тот самый ненавистный животик, который не позволяет надеть обтягивающее платье или гордо пройтись по пляжу. Особенно он докучает женщинам после беременности, пишет Khmer Load.
Лишний жир на животе не только снижает самооценку, но и увеличивает риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и диабета, пишет Lifter.com.ua.
К счастью, есть один способ избавиться от обвисшего живота. Конечно, его следует дополнить физическими упражнениями и переходом на правильное питание.
В борьбе с лишним жиром на животе используйте кубики льда! Вот как правильно это делать:
Заверните лед в полиэтиленовый пакет, а затем в тонкое полотенце.
Прикладывайте полотенце со льдом к нижней части живота и другим проблемным местам.
Периодически добавляйте новые кубики льда, когда старые растают.
Полежите с таким грузом на животе от 30 до 60 минут.
Проводите эту процедуру на протяжении 12 дней, чтобы увидеть результат.
Важно! Проводите процедуру в комнате, в которой температура колеблется от 10 до 15°C.
Напомним, у человека есть два вида жировой ткани: белый жир (отвечает за полные бедра, неидеальную талию, большой живот и другие части тела) и бежевый жир, который используется организмом для генерации тепла.
Ученые обнаружили, что когда белый жир охлаждается, он превращается в бежевый, который сжечь намного легче. Так что новая методика похудения с помощью льда имеет большие перспективы.