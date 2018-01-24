Чтобы сжечь жир на животе, нужен только лед!

Лишний жир на животе не только снижает самооценку, но и увеличивает риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и диабета, пишет Lifter.com.ua.

К счастью, есть один способ избавиться от обвисшего живота. Конечно, его следует дополнить физическими упражнениями и переходом на правильное питание.

В борьбе с лишним жиром на животе используйте кубики льда! Вот как правильно это делать:

Заверните лед в полиэтиленовый пакет, а затем в тонкое полотенце.

Прикладывайте полотенце со льдом к нижней части живота и другим проблемным местам.

Периодически добавляйте новые кубики льда, когда старые растают.

Полежите с таким грузом на животе от 30 до 60 минут.

Проводите эту процедуру на протяжении 12 дней, чтобы увидеть результат.

Важно! Проводите процедуру в комнате, в которой температура колеблется от 10 до 15°C.

Напомним, у человека есть два вида жировой ткани: белый жир (отвечает за полные бедра, неидеальную талию, большой живот и другие части тела) и бежевый жир, который используется организмом для генерации тепла.