Ведущая «Дома-2» сравнила женщин с одноразовым чайным пакетиком
24 января 2018 г., 17:08
Ольга Орлова в марте 2017 года стала новой ведущей телешоу «Дом-2». Она часто делится в соцсетях кадрами со съемочной площадки телестройки, сопровождая их цитатами известных людей.
К одному из фото Ольга добавила изречение американской общественной деятельницы ХХ века Элеоноры Рузвельт. «Женщина — как чайный пакетик. О ее крепости можно судить только после того, как она попадет в кипяток», — написала Орлова, пишет Life.ru.
Поклонники телеведущей возмутились цитатой. По их мнению, сравнение женщин с чайным пакетиком, который обычно выбрасывают после использования, оскорбляет слабый пол.