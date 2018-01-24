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Ведущая «Дома-2» сравнила женщин с одноразовым чайным пакетиком

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Ольга Орлова.

ФОТО: Scanpix

Ольга Орлова в марте 2017 года стала новой ведущей телешоу «Дом-2». Она часто делится в соцсетях кадрами со съемочной площадки телестройки, сопровождая их цитатами известных людей.

К одному из фото Ольга добавила изречение американской общественной деятельницы ХХ века Элеоноры Рузвельт. «Женщина — как чайный пакетик. О ее крепости можно судить только после того, как она попадет в кипяток», — написала Орлова, пишет Life.ru.

Поклонники телеведущей возмутились цитатой. По их мнению, сравнение женщин с чайным пакетиком, который обычно выбрасывают после использования, оскорбляет слабый пол.

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