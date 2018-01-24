Десять самых опасных стран в мире, в которых страшнее всего женщинам

Здесь мы отметили десятку стран, самых опасных именно для женщин. Ручаемся, что о "специфике" некоторых вы и не догадывались, пишет Lifter.com.ua.

1. Колумбия

Это, вероятно, самая опасная страна для слабого пола. Именно здесь зафиксировано наибольшее количество нападений на женщин с использованием кислоты, и в большинстве случаев это даже не наказывается...

Только в 2015 году здесь было зарегистрировано около 45 000 случаев бытового насилия.

2. Афганистан

Около 87% женщин в этой стране неграмотны, и около 70%-80% вынуждены вступать в ранние браки в возрасте от 15 до 19 лет. Здесь также огромное количество случаев домашнего насилия и высокая уровень материнской смертности при родах - 400 из 100 000 человек.

3. Индия

В Индии женщинам небезопасно по многим причинам: распространенность групповых изнасилований, домашнего насилия, торговли людьми и убийств новорожденных девочек. Согласно статистике, за последние 30 лет здесь зафиксировано более 50 миллионов случаев детоубийства по гендерному признаку.

4. Демократическая Республика Конго

Согласно исследованиям, в Конго один из самых высоких показателей гендерного насилия. Здесь происходит около 1150 изнасилований в день, что дает до 420 000 таких случаев в год.

Медицинская помощь здесь на самом низком уровне, из-за чего около 57% беременных женщин страдают от анемии.

5. Сомали

Это страна, в которой сегодня отсутствует закон и порядок в какой-либо форме, и женщины страдают из-за этого едва ли не больше всех. Здесь сексуальные домогательства, высокая материнская смертность, принудительные детские браки и обрезание девочек - это часть повседневной реальности.

6. Пакистан

Основные проблемы этой страны - это ранние и принудительные браки, кислотные атаки на женщин, а также наказание путем забрасывания камнями. Каждый год более 1000 женщин становятся жертвами «убийств в защиту чести», а 90% сталкиваются с насилием в семье.

7. Кения

Несмотря на то, что это страна с высоким уровнем сельскохозяйственного производства, женщины здесь зарабатывают намного меньше мужчин, получают намного худшее образование и не могут распоряжаться собственной жизнью. Поэтому ВИЧ - это серьезная проблема именно для слабого пола в Кении.

8. Бразилия

Исследование показывает, что каждые 15 секунд женщина подвергается сексуальным домогательствам, а каждые 2 часа - становится жертвой убийства.

Женщинам не разрешается делать аборт, поскольку это нарушение уголовного кодекса - только в случае изнасилования или по состоянию здоровья. Женщины, которые совершают аборт, могут сесть в тюрьму на 3 года.

9. Египет

Даже обычные туристки могут на себе испытать, что такое преследование и сексуальное домогательство. Женщин игнорируют, когда идет дело о правах на вступление в брак, на развод, на опеку над детьми или наследство.

10. Мексика