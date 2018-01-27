Десять ранних признаков беременности

«У беременных женщин часто возникают вопросы о том, что с ними происходит, но врачи им просто говорят: “О, это нормально!”. Но, когда у вас постоянные газы или вы обнаруживаете на коже странные прыщи, “нормально” — это последнее, что вы чувствуете!» - говорит врач-гинеколог Триш Бут.

Эти необычные симптомы связаны с увеличением уровня гормонов эстрогена и прогестерона в организме, и они на самом деле являются нормальными, пишет Fabiosa.com/ru.

Вот десять ранних признаков, указывающих на вероятную беременность, о которых почти никто не знает.

1. Метеоризм

У некоторых женщин (не у всех!) этот симптом отмечается сразу же после имплантации яйцеклетки. Обычно от повышенного газообразования страдают будущие мамы второго или третьего ребенка. К сожалению, метеоризм может оставаться с вами до конца беременности!

2. Странные выделения

Не все выделения из влагалища связаны с беременностью. Но многие женщины начинают замечать липкую белую или бледно-желтую слизь уже на раннем этапе первого триместра.

3. Изжога

Одно из самых ранних изменений в теле беременной женщины происходит в пищеварительной системе. Кислотный рефлюкс может быть одним из ранних признаков наступившего зачатия. Если привычные продукты внезапно начали вызывать у вас изжогу, вы можете быть беременны.

4. Отечность

Если ваше обручальное кольцо перестало сниматься, а брюки стали сидеть плотнее, это может быть ранним признаком беременности. Но, подобно болезненности в молочных железах, этот симптом также часто появляется за несколько дней до наступления менструации.

5. Высыпания на коже

Гормоны во время беременности меняют все женское тело, в том числе состояние кожи. Такие высыпания обычно имеют характерный вид, который хорошо знаком вашему врачу. Если у вас внезапно появились прыщи или угри (хотя для вас это не характерно), очень вероятно, что внутри вас растет ребенок.

6. Очень яркие сны или ночные кошмары

Если вы вдруг стали видеть по ночам детальные сны или никак не можете избавиться от кошмаров, то, возможно, вы беременны. Конечно, если это не происходит с вами регулярно!

7. Ощущение полного живота (даже на голодный желудок)

Этот ранний признак беременности легко пропустить, если вы не сталкивались с ним раньше. Вероятно, вы не заметите этот симптом, будучи беременны в первый раз. Но женщина, которая уже рожала, сразу заметит изменения.

Обычно за несколько дней до наступления менструации аппетит усиливается, и вы едите все подряд. Если же вы беременны, то с вами произойдет обратное. После зачатия работа пищеварительной системы замедляется. Это дает питательным веществам достаточно времени, чтобы достичь плода.

У некоторых женщин также наблюдаются периодические судороги с обеих сторон нижней части живота.

8. Заметное изменение температуры тела

Вас все время бросает из жара в холод? Срочно ищите градусник! Если базальная температура тела остается повышенной в течение более 2-х недель, вы можете быть беременны.

9. Головная боль

Изменения гормонального фона и объема крови во время беременности могут стать причиной головной боли. Возможно, у вас также будет чувство, что комната периодически вращается. Так происходит потому, что беременность способствует снижению артериального давления и расширению кровеносных сосудов.

10. Металлический привкус во рту

Один из самых необычных симптомов беременности — это странный вкус во рту, который большинство женщин называют металлическим.

Некоторые из перечисленных выше симптомов могут заставить вас думать, что вы чем-то больны. Но опытные женщины сразу заподозрят беременность.