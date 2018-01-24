Как правильно подобрать колготки: цвет, плотность, рисунок

Телесные колготки

Классический вариант, если хотите выглядеть элегантно и строго. Задача женщины в этом случае непростая – найти подходящий цвет и плотность колготок, потому что от этого будет зависеть, как выглядят ваши ноги и образ в целом. Возможно, «эффекта голых ног» добиться не удастся, но приблизиться к этому критерию вполне возможно, если выбрать максимально тонкие колготки. В идеале они должны сочетаться с вашим естественным цветом кожи. Остерегайтесь моделей с блеском и «загаром», которые зрительно добавляют пару сантиметров в объеме. Отдавайте предпочтение матовым колготкам светлых оттенков, пишет Fabiosa.com/ru.

Черные колготки

Казалось бы, что проще? Универсальный цвет, подойдет под любую одежду. Но именно здесь и кроется опасность. Во-первых, черные колготки зрительно «утяжеляют» ноги, а модели с блеском еще и полнят. Во-вторых, надо уметь сочетать их с общим образом. Например, светлый верх одежды или светлая обувь будут плохо смотреться с черными колготками. Если вы, конечно, не намерены эпатировать окружающих. Лучше следовать классическим канонам, подбирая обувь в тон колготкам или наоборот: сначала выбираем обувь, потом – колготки.

Также не стоит под легкие платья надевать плотные колготки зимнего варианта. Полупрозрачные черные колготки уместны для офисов, когда дресс-код не возражает.

Цветные колготки

Если хотите порадовать себя колготками в иной цветовой гамме, то очень внимательно отнеситесь к подбору и сочетанию с другими предметами одежды. Надо иметь хороший вкус, чтобы сделать образ красивым, уместным. Гораздо проще вызвать недоумение окружающих несоответствиями в стилевом и цветовом решениях. Не давайте таких поводов.

Колготки с узором (принтом)

Сомнительный вариант. Подходить к их выбору надо с учетом того, что узор на ногах растягивается не всегда так, как изображено на упаковке. Ожидание и реальность могут очень отличаться. Это касается и геометрических рисунков, и фантазийных. Иногда непонятно, то ли вены так вздулись на ногах, то ли это хвост жар-птицы синеет. К тому же всегда возникают сложности с подбором верха. Здесь одной фантазией не обойтись. Нужно иметь чувство стиля.

Колготки со швом

Очень специфический предмет гардероба. Чтобы носить такие колготки и при этом выглядеть стильно, надо тщательно подобрать остальные детали образа, чтобы не получилось: ноги – отдельно, платье – само по себе. Это может быть ретро-стиль, rockabilly girl, гранж. Только не носите колготки с туфлями без пяток или с босоножками. И обязательно следите за расположением шва – он должен быть ровным, а не перекошенным или съехавшим на бок.

Колготки в сеточку

Коварный вариант! Особенно в случае с черными колготками в сеточку, которые вызывают стойкую ассоциацию с Мулен Руж. Чтобы не скатиться в неприличность, юбка или платье должны быть классической длины или чуть-чуть выше колен.

Светлые варианты колготок в сеточку воспринимаются спокойнее. Вот они как раз более подходят для «эффекта голых ног», если цвет максимально приближен к природному оттенку кожи. Для худых ног выбирайте колготки с мелкой сеткой.