Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто

Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании. Своей критикой общепита он настроил против себя многие организации и стал настоящим гуру для родителей. Питаться вкусно и полезно – просто, считает Джейми, достаточно следовать нескольким правилам.
Делите на 5
Главный математический закон здорового питания гласит: о еде нужно вспоминать 5 раз в день – не важно, учебный он или выходной, пишет Deti.mail.ru.
Частые и дробные перекусы обеспечат стабильный уровень глюкозы в крови, полноценную выработку всех пищеварительных ферментов, равномерное поступление питательных веществ в организм. Такой график создаст правильный фон для развития молодого организма.
Питание должно быть разноцветным
Ребенку нужна разнообразная еда: мясо, рыба, молочные продукты, орехи, сухофрукты, всевозможная зелень.
Фрукты и овощи должны быть разных цветов. И это не прихоть, а залог того, что организм получит весь набор необходимых нутриентов. Ведь в желтых, красных, зеленых и синих плодах содержатся разные витамины и микроэлементы.
Совмещайте еду и обучение
Рассказывайте детям за столом, зачем им творог или рыба, как и где выросла морковь. Совсем маленькому ребенку можно просто объяснить, что он ест и зачем.
К примеру: «Этот сыр тебе подарила корова. Она гуляла на солнце, ела траву и поэтому молоко ее очень-очень полезное. У тебя будет много сил и крепкие кости».
Детям постарше можно даже давать какие-нибудь задания: «Завтра на обед тушеная кольраби. Посмотри сегодня, где она растет, чем полезна и достаточную ли порцию я тебе приготовила. Сравним наши исследования».
Обращайте особое внимание на завтрак
То, что ребенок съест с утра, определит его самочувствие и работоспособность на весь день. Предпочтение следует отдавать блюдам, богатым клетчаткой, тогда голод долго не даст о себе знать.
Прекрасный вариант – каша. Помимо клетчатки она содержит витамины и микроэлементы. Подсластить кашу, которую не все дети любят, можно свежими или сушеными фруктами. А в качестве источника белка выдайте ребенку кусочек сыра, вареное яйцо или небольшой стакан молока.
Рецепт вкуснейшей бананово-коричной каши от Джейми Оливера
Продукты на 4 порции:160 г овсяных хлопьев; 600 мл молока; 2 банана; 30 г орехов; 0,5 чайной ложки корицы; жидкий мед.
Способ приготовления. Сварить овсяную кашу на молоке и добавить немного соли. Орехи обжаривать на сковороде 3-4 минуты. Нарезанный банан, щепотку корицы и орехи выложить на тарелку с кашей. Полить все медом.
Пусть дети следят за размером своей порции
Расскажите ребенку, сколько в день ему нужно еды, и научите правильно определять размер порций. Причем для этого совсем не нужно ходить с кухонными весами. Разумеется, контролировать рацион будете вы, но определенная доля ответственности не помешает и ребенку.
► Овощи и фрукты
Их желательно употреблять во время каждого приема пищи. Ягод нужно примерно столько, сколько места занимает теннисный мячик, а овощей – чуть больше, чем ягод. Оливер использует аналогию с мячом для крикета, но нашим детям сложно его себе представить. Фрукты – 1 средний (банан, персик, яблоко) и 2 маленьких (киви, абрикос). Салат – 1 миска. И горсть сухофруктов.
► Молочные продукты
По стакану йогурта и молока, а также кусочек сыра размером со спичечный коробок.
► Жиры и протеины
Кусок мяса размером с колоду игровых карточек (например, UNO) и рыбы размером с две колоды. Сливочное масло (скажите ребенку, что его нужно столько, сколько места занимает почтовая марка). 1 столовая ложка растительного масла.
► Углеводы
Порция картошки не больше компьютерной мышки, макарон – столько же, сколько и овощей и два ломтика хлеба.
Если каждый день ребенок будет съедать эти продукты в обозначенных количествах, недостатка витаминов и питательных веществ у него точно не возникнет.
Не «пересолите» с сахаром
Конечно, питание – это не только разнообразие, но и ограничения. В первую очередь лимит следует установить на соль и сахар. Да, они нужны организму, но – в меру.
Соль
Для начала прочтите состав принесенных из магазина продуктов и убедитесь, что соль есть практически во всем, так что «обделенным» организм точно не останется.
Следующий шаг – пробовать продукты во время приготовления ДО добавления соли. Только так вы сможете понять, сколько положить соли и стоит ли вообще ее класть.
Детям до 3-х лет в сутки положен 1 г соли (столько содержится, например, в двух ломтиках хлеба). В 4-6 лет – 3 г, в 7-10 лет – 5 г, а с 11 лет и старше – не более 6 г.
Сахар
Джейми Оливер в своих книгах и программах делает акцент на ограничении свободного сахара. Именно того, который находится в напитках, тортах, пирожных и, кстати, а также в маринадах или соусах для фастфуда. Резко поднимая уровень глюкозы в крови, свободный сахар заставляет организм реализовывать излишки, что и приводит к ожирению и обменным нарушениям.
А вот та сладость, что приносят нам сухофрукты, орехи, мед и фрукты – полезна, ведь помимо глюкозы мы получаем от них необходимую клетчатку и витамины.
Спорт и солнце — лучшая приправа
Кисломолочные продукты, сардины, тофу, брокколи, лосось, печень, грибы, мясо, солнце и спорт. Именно они помогут нашим детям быть сильными и крепкими.
Для правильного развития костного аппарата ребенку нужен кальций (молочные продукты, брокколи), витамин Д (достаточное количество солнечного света, а при его недостатке – лосось, печень, яйца в рационе) и адекватная нагрузка на мышцы. Физическая активность стимулирует обменные процессы и кровообращение, способствует росту костной ткани.