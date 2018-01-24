Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто

Делите на 5

Главный математический закон здорового питания гласит: о еде нужно вспоминать 5 раз в день – не важно, учебный он или выходной, пишет Deti.mail.ru.

Частые и дробные перекусы обеспечат стабильный уровень глюкозы в крови, полноценную выработку всех пищеварительных ферментов, равномерное поступление питательных веществ в организм. Такой график создаст правильный фон для развития молодого организма.

Питание должно быть разноцветным

Ребенку нужна разнообразная еда: мясо, рыба, молочные продукты, орехи, сухофрукты, всевозможная зелень.

Фрукты и овощи должны быть разных цветов. И это не прихоть, а залог того, что организм получит весь набор необходимых нутриентов. Ведь в желтых, красных, зеленых и синих плодах содержатся разные витамины и микроэлементы.

Совмещайте еду и обучение

Рассказывайте детям за столом, зачем им творог или рыба, как и где выросла морковь. Совсем маленькому ребенку можно просто объяснить, что он ест и зачем.

К примеру: «Этот сыр тебе подарила корова. Она гуляла на солнце, ела траву и поэтому молоко ее очень-очень полезное. У тебя будет много сил и крепкие кости».

Детям постарше можно даже давать какие-нибудь задания: «Завтра на обед тушеная кольраби. Посмотри сегодня, где она растет, чем полезна и достаточную ли порцию я тебе приготовила. Сравним наши исследования».

Обращайте особое внимание на завтрак

То, что ребенок съест с утра, определит его самочувствие и работоспособность на весь день. Предпочтение следует отдавать блюдам, богатым клетчаткой, тогда голод долго не даст о себе знать.

Прекрасный вариант – каша. Помимо клетчатки она содержит витамины и микроэлементы. Подсластить кашу, которую не все дети любят, можно свежими или сушеными фруктами. А в качестве источника белка выдайте ребенку кусочек сыра, вареное яйцо или небольшой стакан молока.

Рецепт вкуснейшей бананово-коричной каши от Джейми Оливера

Продукты на 4 порции:160 г овсяных хлопьев; 600 мл молока; 2 банана; 30 г орехов; 0,5 чайной ложки корицы; жидкий мед.

Способ приготовления. Сварить овсяную кашу на молоке и добавить немного соли. Орехи обжаривать на сковороде 3-4 минуты. Нарезанный банан, щепотку корицы и орехи выложить на тарелку с кашей. Полить все медом.

Пусть дети следят за размером своей порции

Расскажите ребенку, сколько в день ему нужно еды, и научите правильно определять размер порций. Причем для этого совсем не нужно ходить с кухонными весами. Разумеется, контролировать рацион будете вы, но определенная доля ответственности не помешает и ребенку.

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