СМИ: Кейт Миддлтон решила рожать третьего ребенка дома

Такое решение Кейт, как пишут СМИ, связано с тем, что, когда она рожала Джорджа и Шарлотту, папарацци устраивали засаду у стен госпиталя. Мало того, недобросовестные репортеры даже пытались получить доступ к конфиденциальной информации о роженице. Из-за всего вышеупомянутого, герцогиня хочет родить третьего малыша в тихой, домашней обстановке. Разумеется, все произойдет под контролем приглашенных в загородную резиденцию врачей, пишет Deti.mail.ru .

Как известно, двух своих старших детей — принца Джорджа и принцессу Шарлотту — Кейт рожала в лондонской клинике St. Marie’s Hospital. О том, чтобы рожать двух первых детей дома, не могло быть и речи, ведь обе беременности, особенно, первый их триместр, протекали очень тяжело. Так что у Миддлтон было опасение, что и при родах тоже может пойти что-нибудь не так. Но оба раза рождение детей прошло вполне благополучно. И если в первый раз, когда Кэтрин рожала Джорджа, роды длились около восьми часов, то Шарлотте, чтобы появиться на свет, понадобилось всего 2,5 часа. И теперь герцогиня настолько уверена в своих силах, что хочет рискнуть рожать дома. Ведь, в конце концов, до принцессы Дианы все королевские особы рожали во дворце, куда приглашали врачей, что не мешало благополучному исходу событий.