Нанесение румян: семь секретов для идеального макияжа

1. Сухие румяна или румяна в шариках наносятся с помощью кисти с длинной ручкой и натуральным ворсом. Кремообразные лучше всего лягут, если вы будете наносить их спонжем, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Если вы не знаете, куда именно на щеки наносить румяна, вспомните, где на вашем лице обычно проступает румянец. Эти участки и стоит подчеркнуть румянами.

3. Кремообразные румяна наносятся на дневной или тональный крем, а затем спонжем (или пальцами) растушевываются.

4. На щеки румяна наносятся от скул до волос. Не стоит начинать наносить их слишком близко к носу, иначе макияж будет выглядеть неестественно.

5. Если накрашенное лицо выглядит слишком темным по сравнению с шеей, нанесите на шею немного румян.

6. Для того чтобы визуально скорректировать слишком широкое лицо, нанесите румяна на щеки в виде треугольников, начинающихся от скул и сужающихся к уголкам губ. Еще один вариант – втяните щеки и нанесите румяна вдоль образовавшихся линий.

7. Подчеркивать естественные линии и привлекать внимание к тем или иным участкам нужно более светлыми румянами, а скрывать недостатки – более темными. Например, если вы хотите визуально укоротить нос, нанесите на его кончик темные румяна, а если хотите зрительно увеличить подбородок, то нанесите на его середину светлые румяна.