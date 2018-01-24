Просто и вкусно: запеченый минтай под сырным соусом

Не всегда нужно ждать рыбного дня, если хочется побаловать себя и своих родных вкусным рыбным блюдом под пикантным соусом. Забирайте в копилку оригинальных вкусностей!
Ингредиенты
Филе минтая 1 кг
Сыр 150 г
Молоко 300 мл
Сливочное масло 1 ст.л.
Мука 1 ст.л.
Прованские травы
Специи по вкусу
Зеленый лук
Приготовление
Разогреть духовку до 250-275 С.
Разрезать филе минтая на 2-3 куска и отправить в духовку на 5-6 минут.
Растопить сливочное масло, добавить муку и размешать.
Постепенно вливать молоко постоянно помешивая, пишет Ivona.bigmir.net.
Натереть на терке сыр и половину добавить в молочную смесь, доведя до однородности.
Выложить рыбу в форму для запекания, посолить, поперчить.
Полить рыбу сверху сырным соусом и посыпать прованскими травами и оставшимся тертым сыром.
Запекать в духовке 25 минут при 230 С.
Посыпать уже готовое и выложенное на тарелку блюдо зеленым луком.