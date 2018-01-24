среда, 24 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

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  • Просто и вкусно: запеченый минтай под сырным соусом

Просто и вкусно: запеченый минтай под сырным соусом

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Не всегда нужно ждать рыбного дня, если хочется побаловать себя и своих родных вкусным рыбным блюдом под пикантным соусом. Забирайте в копилку оригинальных вкусностей!

Ингредиенты

    Филе минтая 1 кг

    Сыр 150 г

    Молоко 300 мл

    Сливочное масло 1 ст.л.

    Мука 1 ст.л.

    Прованские травы

    Специи по вкусу

    Зеленый лук

Приготовление

Разогреть духовку до 250-275 С.

Разрезать филе минтая на 2-3 куска и отправить в духовку на 5-6 минут.

Растопить сливочное масло, добавить муку и размешать.

Постепенно вливать молоко постоянно помешивая, пишет Ivona.bigmir.net.

Натереть на терке сыр и половину добавить в молочную смесь, доведя до однородности.

Выложить рыбу в форму для запекания, посолить, поперчить.

Полить рыбу сверху сырным соусом и посыпать прованскими травами и оставшимся тертым сыром.

Запекать в духовке 25 минут при 230 С.

Посыпать уже готовое и выложенное на тарелку блюдо зеленым луком.

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