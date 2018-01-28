Пальчики оближешь: печенье «Нyтелла»

Ингредиенты

Сливочное масло 115 г

Шоколадно-ореховая паста «Нyтелла» 100 г

Сахар 150 г

Яйца 1 шт

Ванильная эссенция 2 капли

Мука 250 г

Крахмал 2 ч.л.

Темный шоколад 100 г

Разрыхлитель 1 пакетик

Приготовление

Взбить миксером сливочное масло, пасту, сахар, яйцо, и ванильную эссенцию до состояния воздушности. Добавить в предварительно просеянную муку крахмал и разрыхлитель, пишет Ivona.bigmir.net.

Смешать муку со сливочной смесью. Нарезать шоколад на маленькие кубики, половину плитки вмешать в тесто, а другую половину оставить для украшения печенья сверху.

Тесто накрыть и убрать в холодильник на 1-1,5 часа. Разогреть духовку до 175-180°C, противень застелить бумагой для выпечки.

Скатать из охлажденного теста скатать шарики и выложить их на противень на расстоянии около 5 см. друг от друга. Посыпать каждый шарик тертым шоколадом.