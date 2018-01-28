Пальчики оближешь: печенье «Нyтелла»

Печенье должно подрумяниться по краям (в горячем виде может показаться не пропеченым). После выпекания его необходимо остудить в течение 15 минут на противне.
Ингредиенты
Сливочное масло 115 г
Шоколадно-ореховая паста «Нyтелла» 100 г
Сахар 150 г
Яйца 1 шт
Ванильная эссенция 2 капли
Мука 250 г
Крахмал 2 ч.л.
Темный шоколад 100 г
Разрыхлитель 1 пакетик
Приготовление
Взбить миксером сливочное масло, пасту, сахар, яйцо, и ванильную эссенцию до состояния воздушности. Добавить в предварительно просеянную муку крахмал и разрыхлитель, пишет Ivona.bigmir.net.
Смешать муку со сливочной смесью. Нарезать шоколад на маленькие кубики, половину плитки вмешать в тесто, а другую половину оставить для украшения печенья сверху.
Тесто накрыть и убрать в холодильник на 1-1,5 часа. Разогреть духовку до 175-180°C, противень застелить бумагой для выпечки.
Скатать из охлажденного теста скатать шарики и выложить их на противень на расстоянии около 5 см. друг от друга. Посыпать каждый шарик тертым шоколадом.
Выпекать в разогретой духовке 10-13 минут.