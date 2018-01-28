Пять причин заниматься спортом вечером как можно позже

1. Тренировки станут качественнее

Одна и та же тренировка, проведенная утром и вечером, может принести разный эффект. Вечерняя будет способствовать лучшей проработке мышц и их более интенсивному росту, к тому же она отразится и на твоей выносливости. Через месяц занятий после отбоя сможешь в космос полететь (по крайней мере, организм будет готов), пишет Lady.mail.ru.

2. Твое давление снизится

Если совсем коротко: исследования доказывают, что люди, которые тренировались ночью, снизили кровяное давление — этот показатель на 15 процентов больше, чем у тех, кто работал утром.

3. Ты будешь гораздо лучше спать

Буквально без задних ног. Исследования и эксперименты на спортсменах показали, что те, кто тягает железо по вечерам, могут похвастаться лучшим качеством и продолжительностью сна, чем те, кто ходит на занятия по утрам, как Винни Пух в гости.

К тому же поспать после занятия — отличный способ восстановить мышцы и дать им немного подрасти.

Так что, если бессонница наступает на пятки — отожмись с хлопком, поподнимай 5-литровые бутылки с водой и сделай приседания с ноутбуком на плечах — это если у тебя абонемент в зал закончился.

4. Ты быстрее достигнешь желаемых результатов

Исследование, проведенное в Бирмингемском университете, показало, что те, кто занимается вечером, могут выдерживать нагрузки на 20 процентов дольше и делать упражнения с большей интенсивностью (и страстью). А значит, ночью сжигается даже больше калорий!

5. Твое тело будет более подготовлено к следующей тренировке