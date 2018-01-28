Одиннадцать советов для тех, кто терпеть не может выбрасывать продукты

Мы подготовили для вас 11 рекомендаций о том, как подарить новую жизнь остаткам и при этом неплохо сэкономить.

11. Сделайте из утренней каши тесто для печенья

Каша, сваренная на завтрак, довольно быстро перестает быть аппетитной и теряет свою внешнюю привлекательность. Поэтому если вы не рассчитали порции и приготовили слишком много, добавьте к остаткам молоко, яйцо, растительное масло, ягоды, соль и сахар по вкусу. У вас получится смесь для выпечки вкуснейших кексов или печенек, пишет Adme.ru.

10. Добавьте увядающие грибы и зелень в суп

А вместе с ними морковь, лук, при желании картофель и, конечно, специи. В конце, чтобы сделать консистенцию более густой, можно добавить несколько ложек сливочного плавленого сыра. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, да и на мясо тратиться не придется.

9. Сделайте из черствого хлеба гренки

Этим советом пользуются не только наши бабушки, но и знаменитый британский повар Джейми Оливер. Он рекомендует не только приготовить из черствого хлеба пряные гренки, но и поджарить его, сделав хрустящую панировку для супа и макарон, а также добавить хлеб в мясной рулет, чтобы сделать это блюдо более нежным и менее дорогостоящим.

8. Положите в бульон корки от твердых сыров

Например, от пармезана. Подобные сыры стоят довольно дорого, поэтому их хочется использовать, что называется, до последней крошки. Добавив корочку, оставшуюся от этого продукта, в бульон, вы сможете сделать блюдо, приготовленное на его основе, более пикантным и насыщенным.

7. Превратите остатки Nutellа в шоколадный напиток

Если сладкое лакомство осталось лишь на дне и стенках банки, избавляться от нее совсем не обязательно. Налейте в эту емкость подогретое молоко, как следует встряхните — и у вас получится ароматный горячий шоколад будто прямо из кофейни.

6. Используйте прокисшее молоко для выпечки

Из него можно приготовить пышные оладьи, блины и другую выпечку, домашний творог и сыры, в том числе рикотту, цена которой в магазине очень высока. Однако важно помнить: для того чтобы молоко действительно закисло, а не безвозвратно испортилось, изначально следует покупать качественный продукт, а не молочную подделку.

5. Сделайте из остатков еды начинку для пиццы

Оставшийся кетчуп и майонез можно смешать и смазать им тесто, а затем положить на него измельченные грибы, помидоры, зелень, колбасу, сосиски, маслины и оливки, запеченное и жареное мясо, салатные листья — все подходящее, что найдется в холодильнике, и украсить это тертым сыром. Так вы сможете изрядно сэкономить и получить на ужин полноценное, а главное, сытное и вкусное блюдо.

4. Запеките увядающие овощи в духовке

Положите на противень или в специальную форму для запекания перец, помидоры, стручковую фасоль, лук, цукини, брокколи и другие некогда свежие овощи, которые найдете дома, добавьте к ним немного белковой пищи — курицу или рыбу, а затем отправьте в духовку. Блюдо получится фантастически аппетитным. Пальчики оближешь!

3. Заморозьте остатки соусов

И так можно поступить не только с различными соусами, но и с бульонами, оливковым маслом и добавленной в него нарезанной зеленью и даже с вином. Поместите их в формочки для льда и отправьте в отделение холодильника с самой низкой температурой. В нужный момент вы сможете использовать все это для создания вкуснейшей заправки самых разных блюд.

2. Приготовьте из перезрелых помидоров томатную пасту

Если помидоры слегка подпортились, не торопитесь отправлять их в мусорное ведро. Очистите их от кожицы и потушите в течение 10 минут на среднем огне, а затем в блендере взбейте полученную массу вместе с чесноком. Верните будущий томатный соус на плиту и варите 5–7 минут. Уже в конце приправьте по вкусу и не забудьте добавить зелень.

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