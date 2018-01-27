Семь основных причин появления целлюлита

Целлюлит возникает в результате взаимодействия подкожных тканей и слоя жира, который находится под ними, пишет Fabiosa.com/ru.

У женщин жировые клетки и соединительные ткани располагаются вертикально, поэтому со временем бугорки растут и начинают проступать сквозь слой кожи. У мужчин эти подкожные слои обычно расположены горизонтально и плотно прилегают друг к другу, что объясняет, почему у них гораздо реже бывает заметен целлюлит. Но это не значит, что его нет.

На сегодняшний день специалистам известно семь наиболее вероятных причин появления апельсиновой корочки.

1. Наследственность

Генетические факторы целлюлита связаны со скоростью метаболизма человека, распределением жира под кожей, этнической принадлежностью и скоростью кровообращения. Поэтому, если ваши родственники имеют “апельсиновую корочку”, вам нужно постараться максимально предотвратить ее возникновение с помощью правильного рациона питания и занятий спортом.

2. Возрастные изменения и менопауза

Обычно целлюлит становится заметен после 25 лет, но он может быть и у совсем молодых людей, в том числе подростков. Поскольку гормоны играют важную роль в развитии целлюлита, снижение эстрогена во время менопаузы значительно увеличивает внешние проявления целлюлита.

Естественное старение также приводит к тому, что кожа становится менее эластичной и более склонной к провисанию. Это увеличивает вероятность развития целлюлита.

3. Гормональный дисбаланс

Известны случаи, когда люди, ведущие здоровый образ жизни (включая правильное сбалансированное питание), тем не менее, страдают от целлюлита. Дело в том, что обмен веществ регулируют вырабатываемые организмом гормоны. При их избытке или недостатке возникает гормональный дисбаланс, а также ухудшается кровообращение в сосудах жировой ткани.

Вот почему при внезапном появлении на коже бугорков и шероховатостей необходимо обратиться к лечащему врачу.

4. Неправильное питание

Целлюлит не является следствием ожирения, хотя здоровый образ жизни может помочь снизить риск его появления. Люди, которые употребляют слишком много жиров, углеводов, соли и слишком мало клетчатки, скорее всего, будут иметь выраженную апельсиновую корочку.

Чтобы избежать подобного, ваш рацион должен состоять на 60% из свежих фруктов, ягод и овощей, на 10% — из каш, на 20% – из укрепляющих мышцы и опорно-двигательный аппарат белковых продуктов (орехи, семечки, бобы, молочные продукты) и лишь на 10% – из жиров.

Важно: при приготовлении пищи желательно отказаться от соли, которая задерживает жидкость в организме и способствует образованию тромбов. А вот многие специи, наоборот, улучшают жировой обмен и рассматриваются диетологами как жиросжигающие натуральные добавки.

5. Малоподвижный образ жизни

Сидячая работа и пассивный отдых не позволяют современным людям максимально расходовать энергию, получаемую при расщеплении пищи. В результате вся избыточная энергия трансформируется в жировые отложения.

Чтобы предотвратить целлюлит, необходимо давать организму регулярные физические нагрузки: бегать, плавать, заниматься фитнесом или просто танцевать!

6. Курение

Поскольку никотин нарушает кровообращение и разрушает витамин С, зависимость от табака является одной из распространенных причин целлюлита и преждевременного старения.

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7. Стрессовые ситуации

До сих пор точно неизвестно, как именно стресс влияет на возникновение целлюлита, но это факт! Вероятно, виноваты опять же гормоны и переедание. Постарайтесь найти другие способы релаксации. Вам поможет отдых на природе, массаж или йога.

Хотя целлюлит — абсолютно нормальное явление, “апельсиновая корочка” выглядит не слишком привлекательно. Помните, что лучший способ избежать появления бугорков на коже — своевременная профилактика и правильный образ жизни.