Четыре эфирных масла, которые помогут при борьбе с облысением

Масло тимьяна. Его и без того часто добавляют в продукты по уходу за волосами. Масло тимьяна известно своей способностью омолаживать волосяные фолликулы, тем самым предотвращая выпадение волос. Кроме того, это чудесное средство является превосходным увлажнителем кожи, который делает ее более мягкой, пишет Medikforum.ru.

Масло розмарина. Одно из лучших эфирных масел для улучшения процесса роста волос. Наблюдения показали, что розмарин повышает степень клеточного метаболизма, который стимулирует рост волос, а значит, это масло можно использовать в деле лечения облысения.

Масло лаванды. Во время проведения массажа кожи головы не лишним будет воспользоваться эфирным маслом лаванды. Оно улучшает циркуляцию крови, тем самым обеспечивая более интенсивный рост волос и предотвращая их выпадение. Более того, масло лаванды также увлажняет кожу и балансирует производство кожного сала.