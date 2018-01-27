суббота, 27 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

Наталья Водянова

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Почему возникает зверский аппетит?

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Группа диетологов рассказала о факторах, способствующих появлению обостренного аппетита, из-за которого человек долго не может почувствовать насыщения. При этом закрепляется привычка переедать и развивается ожирение.

Слишком часто возникающее непреодолимое желание что-нибудь съесть делает людей настоящими обжорами, не способными контролировать аппетит. Мнение специалистов о зверском аппетите приводится в издании «Хроника инфо».

В частности, приступам непомерного аппетита потворствует еда перед включенным телевизором или компьютером. Мозг человека, который отвлечен на просмотр кино или чтение интересующей его информации, не получает сигнала о насыщении должной силы, пишет Medikforum.ru.

Таким же образом работают и постоянные разговоры во время еды, - например, по мобильнику. Отвлекающийся за едой человек будет чувствовать сытость только когда съест слишком много.

Кроме того, говорят специалисты, не нужно класть еду в большие тарелки, а также постоянно стремиться пробовать и есть что-то новое. Это автоматически усиливает аппетит.

Другие вредные качества – забивать до отказа холодильник и готовить в больших количествах. Гастрономическое изобилие стимулирует зрение и через него – участки мозга, отвечающие за аппетит. Если чего-то и должно быть в достатке, это свежих овощей и фруктов, отметили диетологи.

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