Почему возникает зверский аппетит?

Группа диетологов рассказала о факторах, способствующих появлению обостренного аппетита, из-за которого человек долго не может почувствовать насыщения. При этом закрепляется привычка переедать и развивается ожирение.
Слишком часто возникающее непреодолимое желание что-нибудь съесть делает людей настоящими обжорами, не способными контролировать аппетит. Мнение специалистов о зверском аппетите приводится в издании «Хроника инфо».
В частности, приступам непомерного аппетита потворствует еда перед включенным телевизором или компьютером. Мозг человека, который отвлечен на просмотр кино или чтение интересующей его информации, не получает сигнала о насыщении должной силы, пишет Medikforum.ru.
Таким же образом работают и постоянные разговоры во время еды, - например, по мобильнику. Отвлекающийся за едой человек будет чувствовать сытость только когда съест слишком много.
Кроме того, говорят специалисты, не нужно класть еду в большие тарелки, а также постоянно стремиться пробовать и есть что-то новое. Это автоматически усиливает аппетит.
Другие вредные качества – забивать до отказа холодильник и готовить в больших количествах. Гастрономическое изобилие стимулирует зрение и через него – участки мозга, отвечающие за аппетит. Если чего-то и должно быть в достатке, это свежих овощей и фруктов, отметили диетологи.