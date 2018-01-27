Почему возникает зверский аппетит?

Слишком часто возникающее непреодолимое желание что-нибудь съесть делает людей настоящими обжорами, не способными контролировать аппетит. Мнение специалистов о зверском аппетите приводится в издании «Хроника инфо».

В частности, приступам непомерного аппетита потворствует еда перед включенным телевизором или компьютером. Мозг человека, который отвлечен на просмотр кино или чтение интересующей его информации, не получает сигнала о насыщении должной силы, пишет Medikforum.ru.

Таким же образом работают и постоянные разговоры во время еды, - например, по мобильнику. Отвлекающийся за едой человек будет чувствовать сытость только когда съест слишком много.

Кроме того, говорят специалисты, не нужно класть еду в большие тарелки, а также постоянно стремиться пробовать и есть что-то новое. Это автоматически усиливает аппетит.