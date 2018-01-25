Как в боевике: отец спас детей на горке и стал героем интернета
25 января 2018 г., 16:09
Мужчина, подхватив двоих детей, перепрыгнул через наезжающего на них ребенка. В Сети набирает популярность видео с мужчиной, который спас детей от съезжающего с горки ребенка на надувном матрасе.
На кадрах видно, что отец, подхватив двоих детей, перепрыгивает через наезжающего на них ребенка. При этом он выглядит как герой боевика и умудряется приземлиться так, чтобы никого не задеть, сообщает РЕН ТВ.
Смотрите видео!
Отец-супергерой спас детей на горке, совершив вместе с ними эпичный прыжок — ВИДЕО: https://t.co/QBWtW4xxh4 pic.twitter.com/FOisxuyzFC— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) January 25, 2018