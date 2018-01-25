четверг, 25 января 2018 г.
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"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было".

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  • Как в боевике: отец спас детей на горке и стал героем интернета

Как в боевике: отец спас детей на горке и стал героем интернета

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Мужчина, подхватив двоих детей, перепрыгнул через наезжающего на них ребенка. В Сети набирает популярность видео с мужчиной, который спас детей от съезжающего с горки ребенка на надувном матрасе.

На кадрах видно, что отец, подхватив двоих детей, перепрыгивает через наезжающего на них ребенка. При этом он выглядит как герой боевика и умудряется приземлиться так, чтобы никого не задеть, сообщает РЕН ТВ.

Смотрите видео!

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