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  • Финалистку «Мисс Италия» затравили в соцсетях из-за дефиле с младенцем

Финалистку «Мисс Италия» затравили в соцсетях из-за дефиле с младенцем

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ФОТО: Instagram

Финалистке конкурса «Мисс Италия» Алессие Спаньюло стали угрожать после того, как 24-летняя девушка вышла на сцену со своим полугодовалым ребенком.

Финалистке не с кем было оставить дочь, поэтому она решила взять ее с собой на конкурс, пишет The Sun. И ее партнер, работающий на бумажной фабрике, и ее мать, не могли посидеть с ребенком в тот вечер, пишет Deti.mail.ru.

Как отметила сама Спаньюло, она гордилась тем, что стала первой в истории конкурса участницей, взявшей с собой ребенка.

Однако после очередного этапа конкурса девушку затравили в соцсетях. По словам Спаньюло, кто-то написал ей, что она «заслуживает смерти за это», в то время как другие жаловались, что это «противоестественно», и что ей нужно оставаться домохозяйкой.

«Я никогда не чувствовала такой жестокости по отношению к себе, но я отказываюсь отвечать», - сказала Алессие Спаньюло.

Как отмечает The Sun, другие конкурсантки предлагали Спаньюло присмотреть за ребенком, пока она будет на сцене, однако итальянка решила выйти вместе с дочерью. В итоге она прошла в следующий раунд вместе с 17 другими девушками.

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