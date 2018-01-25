Финалистку «Мисс Италия» затравили в соцсетях из-за дефиле с младенцем

Финалистке не с кем было оставить дочь, поэтому она решила взять ее с собой на конкурс, пишет The Sun. И ее партнер, работающий на бумажной фабрике, и ее мать, не могли посидеть с ребенком в тот вечер, пишет Deti.mail.ru.

Как отметила сама Спаньюло, она гордилась тем, что стала первой в истории конкурса участницей, взявшей с собой ребенка.

Однако после очередного этапа конкурса девушку затравили в соцсетях. По словам Спаньюло, кто-то написал ей, что она «заслуживает смерти за это», в то время как другие жаловались, что это «противоестественно», и что ей нужно оставаться домохозяйкой.

«Я никогда не чувствовала такой жестокости по отношению к себе, но я отказываюсь отвечать», - сказала Алессие Спаньюло.

Как отмечает The Sun, другие конкурсантки предлагали Спаньюло присмотреть за ребенком, пока она будет на сцене, однако итальянка решила выйти вместе с дочерью. В итоге она прошла в следующий раунд вместе с 17 другими девушками.