Гламур 80-х: новая коллекция от Valentino

Пьерпаоло Пиччоли, в течение 17 лет создававший коллекции для Valentino в тандеме с Марией Грацией Кьюри, теперь справляется в одиночку. К слову сказать, Кьюри уже показала на Неделе высокой моды свою коллекцию для Dior.