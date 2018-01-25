Гламур 80-х: новая коллекция от Valentino

В конце третьего дня Недели высокой моды в Париже дизайнер Пьерпаоло Пиччоли представил весенне-летнюю коллекцию Valentino. Кейт Хадсон, Донателла Версаче, Изабель Гулар, Оливия Палермо, Шейлин Вудли и другие звездные гости не пропустили этот показ.
Оценить работы дизайнера пришел и сам Валентино Гаравани — 85-летний основатель итальянского модного дома занял место в первом ряду, пишет Сплетник.
Пьерпаоло Пиччоли, в течение 17 лет создававший коллекции для Valentino в тандеме с Марией Грацией Кьюри, теперь справляется в одиночку. К слову сказать, Кьюри уже показала на Неделе высокой моды свою коллекцию для Dior.
Пиччоли воплощает собственное видение эстетики Valentino и в сезоне весна-лето 2018 предлагает вернуть изысканный гламурный образ 80-х. Отказываясь ограничивать себя черно-белой палитрой, Пьерпаоло выбирает яркие и разноцветные сочетания. Объемные оборки, крупные банты и ленты дополняют длинные силуэты.
Вечерним платьям коллекции, созданным из тонкого тюля или расшитым серебристыми нитями, уже прочат большое будущее на красной ковровой дорожке премии "Оскар-2018".