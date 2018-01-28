Вот что говорит о вас ваш любимый цвет одежды

Красный

Страсть и любовь — вот что сразу приходит в голову при виде красного цвета. Наряду с огненными эмоциями он также символизирует энергию, силу и агрессию. Вы открыто заявляете миру о своей сексуальной привлекательности!

Синий

Этот цвет символизирует преданность, мир, уверенность и успех, он успокаивает и помогает окружающим чувствовать себя комфортно. Цвет неба и океана оказывает успокаивающий эффект и является идеальным цветом для встречи с кем-то новым, особенно с рекрутером или директором компании на собеседовании, пишет Soulpost.ru.

Желтый

Желтый подразумевает, что его обладательница счастлива, беззаботна и жизнерадостна. Цвет солнца символизирует радость, веселье, позитив, волнение и энергию. Желтый можно носить в скучные, серые дни, когда вам нужен дополнительный импульс.

Зеленый

Еще один безмятежный цвет, зеленый, обладает успокаивающим и умиротворяющим свойством. Он представляет собой жизнь и рост, а также нераздельную связь с природой.

Черный

Это одним из самых универсальных цветов, он олицетворяет собой власть, элегантность, авторитет, уверенность и лидерство. Хотя иногда черный может показаться суровым или холодным, он — идеальная база для любого вида на все случаи жизни.

Белый

Мы все знаем, что означает этот цвет, благодаря белому свадебному платью, которое символизирует чистоту и невинность. Однако белый также представляет собой мир, свободу и оптимизм и выглядит невероятно свежо и ярко.

Пурпурный

Виноградные оттенки представляют собой роскошь, богатство и шик, а также олицетворяют искусство и творчество.

Розовый