Рецепт: быстрый торт на кефире

Предлагаем вашему вниманию рецепт необычайно вкусного торта со сметаной, которой можно очень легко и быстро приготовить.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт.,
сахар — 1 ст.,
кефир – 1 ст.,
варенья – 1 ст. (ежевика, черная смородина, слива или черника),
соды – 2ч.л. (без верха),
2 ст. муки.
Крем для торта:
сметана – 2 ст.,
сахар – 1/2-1 ст (кому как)
Приготовление:
Для торта возьмем 2 яйца, взобьем, добавив с 1 стакан сахара. Добавим один стакан кефира, один стакан варенья, два стакана муки, 2 чайной ложки соды. Выпечем 2 коржа при температуре 180 гр. и разрежем их на пласты горизонтально, передает Cooktasty.club.
Взобьем два стакана густой сметаны и 0,5 стакана сахарной пудры. Коржи промажем сметанным кремом и поставим торт пропитываться в холодильник.
Можно положить между коржами какие-нибудь фрукты, ягоды.
Приятного аппетита!