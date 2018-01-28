воскресенье, 28 января 2018 г.
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Рецепт: быстрый торт на кефире

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Предлагаем вашему вниманию рецепт необычайно вкусного торта со сметаной, которой можно очень легко и быстро приготовить.

Ингредиенты:

    яйца – 2 шт.,

    сахар — 1 ст.,

    кефир – 1 ст.,

    варенья – 1 ст. (ежевика, черная смородина, слива или черника),

    соды – 2ч.л. (без верха),

    2 ст. муки.

Крем для торта:

    сметана – 2 ст.,

    сахар – 1/2-1 ст (кому как)

Приготовление:

Для торта возьмем 2 яйца, взобьем, добавив с 1 стакан сахара. Добавим один стакан кефира, один стакан варенья, два стакана муки, 2 чайной ложки соды. Выпечем 2 коржа при температуре 180 гр. и разрежем их на пласты горизонтально, передает Cooktasty.club.

Взобьем два стакана густой сметаны и 0,5 стакана сахарной пудры. Коржи промажем сметанным кремом и поставим торт пропитываться в холодильник.

Можно положить между коржами какие-нибудь фрукты, ягоды.

Приятного аппетита!

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