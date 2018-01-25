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Женщинам в климаксе нужна специальная диета

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Шведские ученые установили, что женщинам в менопаузе очень полезна палеодиета, богатая белком и ненасыщенными жирами. Исследователи заявили, что следование такой диете эффективно защищает женщин от характерной для этого периода полноты.

«Палеолитическая диета отлично помогает полным женщинам после менопаузы похудеть и поддерживать форму», - заявили авторы исследования, сотрудники университета Умео. Во время их экспериментов участницы, придерживавшиеся палеодиеты, сбросили больше вредного жира в области живота, передает Medikforum.ru.

Ученые два года наблюдали за группой из 70 полных женщин, переживших менопаузу. Их ИМТ в среднем был выше 27. Такой показатель еще не сигналит о критическом ожирении, но с ним связывают резкое повышение риска развития таких заболеваний, как диабет II типа, гипертония и болезни сердечно-сосудистой системы.

Женщин поделили на группы: одна придерживалась скандинавского типа питания, другая – палеодиеты. Эти режимы питания во много сходны, однако палеодиета исключает из рациона любые зерновые, а также молоко. Сахар – полностью под запретом, а соль строго контролируется. Питание по палеодиете - это овощи, постное мясо, рыба, птица, яйца, семечки, орехи и фрукты.

Результаты исследования оказались следующими. Похудели все принимавшие участие в эксперименте женщины, но по итогам палеодиета все же оказалась эффективнее.

«Палеолитическая» группа в среднем похудела с 87 до 78 килограммов, «скандинавская» - с 86 до 80. Участницы, придерживавшиеся палеодиеты, сбросили больше вредного жира в области живота, у них снизился уровень липидов в крови, ассоциирующийся с повышенным уровнем диабета 2 типа. Кроме того, у этих женщин были менее активны энзимы, отвечающие за отложение жиров», - сообщили ученые.

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